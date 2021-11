Rostock

Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen hat sich der Soroptimist-Club Rostock eine besondere Aktion einfallen lassen: Seit Donnerstag liegen in etwa 30 Gaststätten in und rund um die Hansestadt orangefarbene Bierdeckel mit der Nummer des Hilfetelefons (08000 116 016) aus. „Bundesweit gibt es jährlich 140 000 Fälle von häuslicher Gewalt. Die Dunkelziffer dürfte aber noch viel höher sein“, sagt Club-Sprecherin Christiane Winter-Thumann. Mithilfe der 20 000 Bierdeckel sollen nun noch mehr Frauen ermutigt werden, sich Hilfe zu holen.

„Es ist unheimlich wichtig, über ganz Deutschland – und die ganze Welt hinweg auf diese Themen aufmerksam zu machen. Umso stolzer sind wir, dass wir hier in Rostock unseren Teil dazu beitragen können“, betont Camilla Swanér, Präsidentin im Soroptimist-Club Rostock.

Doch warum gerade Bierdeckel? „Wir sind natürlich nicht die ersten mit der Idee, waren aber sofort begeistert von dieser“, sagt Christiane Winter-Thumann. Denn: Bierdeckel würden nicht nur an einem alltäglichen Ort ausliegen und viele Frauen erreichen, sie seien auch noch leicht einzustecken. Dazu gibt es ein Plakat – mit Gesichtern der Gastronomen und den Anlaufstellen. Neben Restaurants im gesamten Rostocker Stadtgebiet beteiligen sich auch Gaststätten in Bad Doberan und Kühlungsborn an der Aktion.

„Orange Days“ mit Aktionen bis Dezember

Noch bis zum 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, laufen nun die sogenannten „Orange Days“, bei denen mit diversen Aktionen auf Gewalt an Frauen aufmerksam gemacht wird. Mecklenburg-Vorpommerns Justizministerin Jaqueline Bernhardt (Linke) sagte zum Auftakt am Donnerstag in Schwerin: „Etwa jede vierte Frau wird mindestens einmal Opfer körperlicher oder sexueller Gewalt in ihrer Partnerschaft. Betroffen sind Frauen aus allen sozialen Schichten und in jedem Alter.“ Laut Ministerium nahm die Zahl der Anträge und Verurteilungen in diesem Zusammenhang zwischen 2018 und 2020 im Nordosten zu.

Zimmer in Rostocker Frauenhaus immer belegt

Im Rostocker Frauenhaus hat sich durch die Pandemie kaum etwas verändert: „Unsere elf Zimmer waren auch vorher schon immer voll. Die Beratungsstellen wurden zuletzt aber schon häufiger aufgesucht“, berichtet Ulrike Bartel. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 905 Frauen beraten und betreut, 2019 waren es 879. Der Soroptimist-Club ist schon seit Jahren eng mit dem Frauenhaus verbunden – und unterstützt die Einrichtung auf verschiedenste Weise.

„Anfang des Jahres haben wir uns stabilere Betten gewünscht“, erzählt Ulrike Bartel weiter. Dieser Wunsch wurde jetzt erfüllt: Kürzlich konnte sich das Haus fünf neue Etagenbetten und zehn Einzelbetten mit Spenden des Clubs kaufen. Die Bestellung hat Urte Rupprath, Geschäftsführerin von „City Möbel“ in Schmarl, übernommen und noch einen drauf gelegt: Sie spendete die dazugehörigen Matratzen. „Auch mir ist es ein Anliegen und eine große Freude, das Frauenhaus unterstützen zu können.“

Von Pauline Rabe