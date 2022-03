Kampf gegen Mobbing, sexuelle oder häusliche Gewalt: Die frühere Türsteherin und Sportlerin Janine Hantke (32) hat vor drei Jahren das Pilotprojekt „Girlsunited“ in Rostock ins Leben gerufen. Hier lernen Betroffene mittels Kampfsport und Aufklärung, sich selbst zu verteidigen. Die Nachfrage ist riesig. Jetzt wird eine Jugendabteilung gegründet.

Selbstverteidigung - Preisgekröntes Projekt „Girlsunited“ hilft Frauen in Rostock, sich gegen Gewalt zu wehren

