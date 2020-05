Gewalttat in Rostock: 40-Jähriger laut vorläufigem Obduktionsergebnis verblutet

Rostock

Nach dem schweren Gewaltverbrechen, bei dem ein 40-jähriger Mann am 9. Mai in Groß Klein getötet wurde, liegt inzwischen das Ergebnis der Obduktion vor. Laut Harald Nowack, dem Sprecher der Staatsanwaltschaft Rostock, fand die Sektion des Leichnams bereits am 11. Mai statt.

Am Dienstagvormittag bekam die Behörde von der Rechtsmedizin das vorläufige Ergebnis. Demnach verblutete der 40-Jährige „aus glattrandigen Verletzungen aufgrund von mehreren Messerschnitten und –stichen“. Zudem sei aufgefallen, dass die Verletzungen sich nicht, wie zunächst angenommen, nur über den Kopf des Opfers erstreckten, sondern am gesamten Körper verteilt sind. So seien laut Nowack zum Beispiel auch Hals und Oberkörper von Einstichen und Schnitten besonders betroffen.

Ermittlungen in Richtung Totschlag laufen

„Die Gewalteinwirkung muss über einen längeren Zeitraum angedauert haben“, schlussfolgerte der Oberstaatsanwalt aus dem Obduktionsergebnis. Die Ermittlungen laufen weiterhin in Richtung eines Totschlags, da für einen Mord bislang die Merkmale fehlen.

Am Samstagmorgen fand die Polizei nach einer Auseinandersetzung in einer Wohnung im Blockmacherring einen erstochenen 40-jährigen Mann auf. Als mutmaßlicher Täter konnte ein 36-jähriger Bekannter festgenommen werden, der inzwischen in Untersuchungshaft sitzt. Er schweigt zur Tat.

Von Stefan Tretropp