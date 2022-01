Gewebemedizin in Rostock mit Höchstwert bei Spendenmeldungen

Auch im zweiten Pandemiejahr konnte die Gesellschaft für Transplantationsmedizin Mecklenburg-Vorpommern in Rostock eine Vielzahl an Gewebespenden realisieren – so viele wie noch nie zuvor. Der jüngste Spender war 2021 nur 18 Jahre alt, der älteste 93. Was am häufigsten gespendet worden ist.