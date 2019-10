Rostock

Vorhang auf für den 27. Landespresseball:Am 16. November erlebt Rostock eine Neuauflage dieses herausragenden gesellschaftlichen Ereignisses in der Stadthalle. Und Sie, liebe Leserinnen und Leser, können dabei sein und in eine rauschende Ballnacht tanzen.

Bilder: Landespresseball 2018

Zur Galerie Fast 800 Gäste feiern am 3. November 2018 in der Rostocker Stadthalle

Die OZ verlost jeweils zwei Flanier- und Saalkarten. In beiden Kategorien sind Getränke und Speisen inklusive, letztere verstehen sich mit Sitzplatz. Alles was Sie tun müssen, ist eine Nachricht an chefredaktion@ostsee-zeitung.de zu schreiben.

Von Juliane Lange