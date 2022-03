Rostock

Zwei Rostocker Jungs wollen Pep in Deutschlands Küchen bringen und jedes Essen zum Erlebnis machen: Hannes Brandenburg und Martin Schwandt (beide 31) bringen besondere Gewürze auf den Markt. Sie versprechen Hobby-Köchen und Genießern „eine Geschmacks-Explosion auf der Zunge“.

Die beiden Männer sind schon ihr halbes Leben lang Freunde und nun auch Geschäftspartner: Gemeinsam haben sie das Food-Start-up Streustoff gegründet. „Wir haben das Beste aus aller Welt in Dosen gepackt“, sagt Martin Schwandt. Aus Reingewürzen wie Zimt aus Sri Lanka, Senfmehl aus der Ukraine, türkischem Sumach oder deutschem Bärlauch haben die Jungunternehmer drei Allrounder zusammengestellt: einen für Fleisch, einen für Gemüse, einen für Fisch. Doch jede Mischung ist universal einsetzbar, betont Hannes Brandenburg. „Du kannst sie quasi für alles verwenden und es kommt immer etwas Leckeres dabei raus.“ Mit dem Fleisch-Allrounder – ein Mix aus elf Gewürzen und Kräutern – etwa ließen sich Veggie-Gerichte wie Tofu perfekt pimpen oder Dips und Kräuterbutter zaubern.

In Zeiten, da wieder mehr Leute das Selber-Kochen für sich entdecken, stehen Gewürze hoch im Kurs. Die Nachfrage ist groß – das Angebot auch. Die Supermarkt-Regale sind rappelvoll mit Pulvern für Hobby-Köche. Neben Curry, Cayennepfeffer und Paprika finden sich auch zahlreiche Mischungen. Der Markt ist gesättigt, könnte man meinen. Dass man als Neuling mit Gewürzen durchstarten und reich werden kann, beweist Ankerkraut: Das aus der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“ bekannte Start-up hat seine Gründer binnen weniger Jahre zu Multi-Millionären gemacht.

Seit 16 Jahren am Herd

Erfolg, auf den auch die Streustoff-Gründer scharf sind. Und die Rostocker „Spice Boys“ sind selbstbewusst: „Wir sind besser als Ankerkraut“, versprechen sie. Was sie da so sicher macht? „Wir überzeugen mit Qualität bei den Rohstoffen und unserem Know-how“, sagt Hannes Brandenburg. Er steht seit 16 Jahren am Herd, ist aktuell Chef-Koch im Staalrockcafé.

Im Gegensatz zum Ankerkraut-Gründer Stefan Lemcke, gelernter Buchbinder, sei er also vom Fach und Würzen sein tägliches Handwerkszeug. „Ich weiß, was ich da mache.“ Auf den Einfall, mit diesem Fachwissen ein Unternehmen aufzubauen, hat ihn aber erst Martin Schwandt gebracht.

Idee reift beim Grillen

Die Idee zu Streustoff ist im Februar 2021 entstanden. „Ich hatte Lust, zu smokern“, erzählt Martin Schwandt. Problem: Wie man BBQ-Fleisch lecker hinbekommt, davon hat der Einzelhandelskaufmann keine Ahnung. Er holt sich Rat bei Hannes Brandenburg und der schickt ihn zum Einkaufen. Zehn Rein-Gewürze soll Schwandt besorgen, denn seine Küchenschränke sind leer. Ein teures Vergnügen. Gut 40 Euro muss er für die Pülverchen hinblättern. „Mehr als für die Wildschweinkeule, die ich würzen wollte.“ Die Alternative bringt Hannes Brandenburg zum nächsten Grill-Abend mit: ein Steak-Rub, den der Koch-Profi selbst angemischt hat. Martin Schwandt ist begeistert. „Das geile Zeug musst du verkaufen!“ Gesagt, getan: Am 1. Juli 2021 gründen die beiden Streustoff.

Drei Dosen voll Geschmack: Streustoff bietet aktuell die Würzmischungen „Fisch Allrounder“, „Fleisch Allrounder“ und „Gemüse Allrounder“ an. Das Sortiment soll stetig wachsen. Quelle: Antje Bernstein

Weil Mut allein als Geschäftsbasis nicht reicht, besucht Hannes Brandenburg Gründerkurse. Der harte Corona-Lockdown im vergangenen Jahr verschafft ihm den Freiraum dafür. Normalerweise zähle sein Arbeitstag zehn bis 16 Stunden, erzählt der Rostocker. Die Zwangspause für die Gastronomie hat er genutzt und sich neben Rezepten mit Businessplan und Bilanzen beschäftigt.

Seit wenigen Monaten sind die Streustoff-Allrounder auf dem Markt. Kaufen können Kunden die je nach Sorte bis zu 100 Gramm schweren Streuer im firmeneigenen Onlineshop. Preis: 9,95 Euro pro Stück. Das lohne sich, sagt Hannes Brandenburg. „Mit einer Dose kommst du locker ein Vierteljahr lang aus.“ Neben Verbrauchern hat auch der lokale Einzelhandel angebissen: Der Rostocker Unverpackt-Laden Green Goldi, Pistol Prime in Roggentin, der Landmarkt615 in Diedrichshagen, die „Wunscherfüller“ am Dobi und Harry’s Hofladen in Papendorf haben die Mischungen im Angebot. Erst der Anfang, sagen die Gründer.

Wachsen soll auch das Sortiment. Neue Produkte sind in Planung. „Wir haben mehrere Prototypen in petto“, verrät Hannes Brandenburg. Um die Entwicklung und Herstellung neuer Produkte finanzieren zu können, bietet Streustoff Grillkurse an. Dabei lernen Teilnehmende auch, wie sie die Gewürzmischung einsetzen können.

Aktuell läuft Streustoff im Nebengewerbe: Hannes Brandenburg steht weiterhin am Staalrockcafé-Herd, Martin Schwandt ist Soldat. Ihr Ziel aber ist klar: Mit Streustoff wollen sie die Küchen dieser Welt aufmischen.

Gewürze aus Rostock: Wo Sie Streustoff kaufen können Die Würzmischungen von Streustoff sind im Online-Shop auf www.streustoff.com sowie im lokalen Einzelhandel erhältlich. Aktuell werden sie im Unverpackt-Laden Green Goldi am Vögenteich, bei „Die Wunscherfüller“ am Dobi, im Landmarkt615 in Diedrichshagen, bei Pistol Prime in Roggentin und in Harrys Hofladen in Papendorf angeboten. Peu à peu sollen weitere Geschäfte folgen.

Von Antje Bernstein