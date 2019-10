Gezielter Sport beugt Herzkrankheiten vor

Rostock

Gerade Herzinsuffizienzpatienten müssen sportlich am Ball bleiben, damit nicht während der Reha Erreichtes durch zu wenig Bewegung daheim erneute Herzattacken und Krankenhausaufenthalte verursacht. Oder gar die Mortalitätsrate steigt. Der Landesverband für Prävention und Rehabilitation von Herz-Kreislauf-Erkrankungen e.V. plant derzeit ein neues sportliches Netzwerk, speziell für Herzinsuffizienzpatienten. Die OZ sprach darüber mit Geschäftsführer Sven Zimmermann-Rieck:

Seit wann steht Herzinsuffizienz beim Landesverband für Prävention und Rehabilitation von Herz-Kreislauf-Erkrankung e.V. (LVPR) im Focus?

Sven Zimmermann-Rieck: Schon viele Jahre. Man unterteilt die klassischen Herzgruppen in drei Bereiche, das sind die so genannten Hockergruppen, die Übungsgruppen und die Trainingsgruppen. In die Hockergruppen hat man all die Jahre die Patienten verortet, die die geringste Belastbarkeit nach Herzerkrankungen vorweisen und hat es dann entsprechend gesteigert. In Übungsgruppen und Trainingsgruppen sind die besser Belastbaren, die eigentlich auf der Stufe zur Entlassung in klassische Sportvereine stehen. Die Hockergruppen heißen deshalb so, weil die Patienten dort sitzend beübt werden, in der Regel auf Hockern, nicht auf Stühlen, damit sie sich in alle Richtungen bewegen können. In diesen Gruppen sind seit Jahrzehnten auch herzinsuffiziente Patienten mit aufgenommen worden, die für die anderen beiden Herzgruppenformen aufgrund der niedrigen Belastbarkeit nicht geeignet waren. Sie können nicht durch die Turnhalle laufen, ein intensiveres Aufwärmprogramm nicht richtig mitmachen, weil dann das Herz diese Belastbarkeit nicht liefert.

Das Thema Herzinsuffizienz ist also nicht neu...?

Wir haben in Rostock auch Hockergruppen. Von daher betreut unser Landesverband schon viele Jahre Herzinsuffizienzpatienten. Das Thema Herzinsuffizienz ist nicht neu, aber man hat erkannt, dass aufgrund der verbesserten medizinischen Versorgung und der Steigerung der durchschnittlichen Lebenserwartung herzerkrankter Patienten auch die Zahl der herzinsuffizienten Patienten, die quasi immer wieder Ereignisse überlebt haben, steigt. Dass diese Patienten im Grunde genommen nicht versorgt sind, heißt, diese Patienten leiden in der Regel an einer höheren Rehospitalisierung, also sie werden bei einem Akutereignis in der Akutklinik stabilisiert. Sie kommen dann oft in die stationäre Reha und dort wird diese Stabilisierung verfestigt. Das was man dort erreicht hat, geht verloren, denn die Patienten gehen in die Häuslichkeit zurück und haben dieses kontrolliert dosierte Belastungstraining dann nicht mehr.

Welche Folgen kann das haben?

Das führt dann dazu, dass sie nach relativ kurzer Zeit wieder ins Krankenhaus müssen, weil sie erneut ein Herzereignis haben und demzufolge behandlungsbedürftig sind. Man hat schon viele Jahre auf dem Schirm, dass man sich auch um herzinsuffiziente Patienten kümmern muss. Dafür braucht man aber spezielle Herzgruppen, jetzt mal losgelöst von den Hockergruppen. Dieses flächendeckende Netz Herzgruppen erweitert um spezielle Herzinsuffizienzgruppen – das ist das, was man erreichen möchte.

Wie ist der momentane Stand?

Der Landesverband kümmert sich schon um so genannte Herzinsuffizienzpatienten, aber der tatsächliche Bedarf ist höher. Das heißt, wir müssen unsere Kapazitäten erweitern und wir möchten natürlich über das, was wir mit den Hockergruppen bisher angeboten haben, auch um Gerätetraining erweitern. Es ist wissenschaftlich belegt, dass man gerade mit gezieltem Fahrradergometertraining herzinsuffiziente Patienten am besten trainieren kann. Da unterscheidet man, je nachdem wie belastbar sie noch sind, zwischen einer Dauermethode – das heißt, man lässt sie einige Minuten bei gleicher Belastung fahren – oder man geht mit ihnen in das hochintensive Intervalltraining. Das ist anders, als man es aus dem Fitnessstudio kennt. Da wird ganz gezielt individuell nach der Belastbarkeit des Patienten das Ergometer dosiert programmiert. Dann werden für wenige Sekunden Belastungsintervalle gefahren. Es ist wissenschaftlich belegt, dass das tatsächlich was bringt. Was man dafür braucht ist eine entsprechende Location, die vorbereitet ist, also die Fahrradergometeranlagen aufweisen. Man braucht auch ein Belastbarkeitsattest von einem Arzt, in dem idealerweise die leistbaren Wattwerte angegeben sind. Daraus kann man dann die Trainingsintensität ableiten. So können die Patienten auf das vorprogrammierte Fahrrad gesetzt werden.

Warum ausgerechnet Fahrradergometer als Methode?

Es ist deshalb gut, weil der anwesende Arzt und Übungsleiter auf relativ kleinem Raum zwischen diesen Geräten hin- und hergehen, die Herzfrequenz beobachten, den Blutdruck und den Puls messen und schauen können, ob der Patient an dem Tag zu der Belastung auf dem Fahrradergometer in der Lage ist oder nicht. Hinzu kommt, dass über das gezielt programmierbare Ergometer die richtige Belastung kontrolliert werden kann.

Wie soll die Erweiterung des Angebotes für herzinsuffiziente Patienten vonstatten gehen?

Wir wollen in erster Linie, um schneller starten zu können, nach Kooperationspartnern suchen. Das können spezialisierte Fitnessstudios sein oder möglicherweise auch kardiologische Praxen und Reha-Kliniken, die so etwas ohnehin schon vorhalten. Herzinsuffizienzgruppen zeichnen sich in erster Linie ja durch kleinere Patientenzahlen aus. Ich sage mal, so 5 bis maximal 10. Da jetzt eine Praxis zu finden, die Ergometer in der Anzahl hat, das wird schon schwieriger. Man wird da möglicherweise in spezialisierte Sportstudios gehen, die die nötige Ausstattung im Rahmen von Reha-Sport ohnehin schon haben, und wird dann noch einmal mit einem speziell geschulten Übungsleiter aufwarten. Herzgruppenleiter können auch nochmal zum Thema Herzinsuffizienz zusätzlich beschult werden. Dafür gibt es dann ein Zertifikat. Auch der Herzgruppenarzt sollte noch einmal um dieses Thema Herzinsuffizienz fortgebildet sein.

Wer sich jetzt angesprochen fühlt, an wen kann man sich wenden?

Betreiber geeigneter Location könnten sich beim Landesverband für Prävention und Rehabilitation von Herz-Kreislauf-Erkrankung e.V. in der Paulstraße melden. Wir würden dann natürlich prüfen, ob die Örtlichkeit geeignet ist und ob die Anerkennungskriterien, denen wir auch unterworfen sind, erfüllt werden.

Welche Voraussetzungen müssen vor Ort gegeben sein?

Es muss eine geeignete Sportstätte sein, also insbesondere von der Größe und Ausstattung geeignet. Für Rettungskräfte muss im Notfall der Ort gut erreichbar sein. Sanitäreinrichtungen müssen ausreichend vorhanden usw.. Um die fachliche Betreuung kümmern wir uns und wir würden auch das Notfallequipment stellen.

Über welches Alterklientel sprechen wir hier?

Es gibt leider auch jüngere Patienten, die an Herzinsuffizienz leiden, aber das Durchschnittsalter liegt jenseits der 60.

Wie sehen die Übungen bei Herzinsuffizienzgruppen aus? Wird das ausschließlich auf Fahrradergometern absolviert?

Es wird ein gewisses Aufwärmtraining geben und dann, sofern wir das über eine Ergometeranlage machen können, wird es individuelles Training darauf geben. Aber es wird dann ergänzt. Der Patient ist ja in seiner Lebensqualität erheblich eingeschränkt – gerade auch im Alltag. Und deshalb gehört zur Herzinsuffizienzgruppe z.B. auch ein Koordinationstraining als Sturzprophylaxe dazu. Letztlich bieten wir auch edukative Komponenten , das heißt, wir wollen den Patienten dazu schulen, was er eigentlich für eine Erkrankung hat? Wie wirkt sich das im Alltag und auf das Umfeld aus? Wir stellen auch gerne bei den Schulungen Ansprechpartner bei anderen wichtigen Fragestellungen, wie z.B. dem Thema Sexualität mit Herzinsuffizienz.

Für wen ist Ihr Angebot Herzinsuffizienzgruppe und wie kann ich mitmachen?

Angesprochen fühlen wird sich, wem bewusst ist, dass er an Herzinsuffizienz leidet. Darüber wird er von seinem Arzt aufgeklärt sein. Oftmals vermitteln auch Angehörige die Betroffenen in diese Gruppen. Jeder Patient, der Interesse hat, kann sich beim Landesverband melden. Wir sehen dann zu, dass wir entsprechende Angebote aufgebaut bekommen. Das wird sich natürlich vordergründig in Ballungszentren abspielen.

Macht es Sinn, die in der Gruppe erlebten Übungen zu Hause weiterzumachen oder sollte man es lieber sein lassen?

Ich bin kein Arzt, aber ich halte es für ratsam, die vorab bestimmten Belastungswerte nur unter ärztlicher Kontrolle erreichen zu wollen. Was der Einzelne im Alltag macht, kann man nicht kontrollieren. Erfahrungsgemäß sind Patienten da eher zurückhaltend. Es besteht jedoch die Gefahr der Selbstüberschätzung. Das ist aber eher in den Übungs- und Trainingsgruppen der Fall, nicht so bei den Teilnehmern der Hockergruppe.

Welches Ziel verfolgt der LVPR mit den Herzinsuffizienzgruppen?

Ziel des Ganzen ist die Senkung der Mortalitätsrate und die Rehospitalisierungrate zu senken. Letztlich geht es darum, die Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Wenn es ihm gut geht, geht es den Angehörigen besser. Das nimmt Angst und Stress aus der Familie heraus. Ganz nebenbei senkt man auch Behandlungskosten. Das hat also einen gesamtgesundheitswirtschftlichen Nutzen.

Wie weit geht eine Gesundung durch Teilnahme am Herzinsuffizienzsport?

Man bekommt den in der Rehakliniken erreichten Zustand, den der Patient hat, nur stabilisiert, man bekommt ihn nicht maßgeblich verbessert. Das wird allein durch das Training nicht gehen. Es ist also eine Reduzierung der Rehospitalisierung möglich. Wenn sich der Patient nicht weiter bewegt, erschlafft das Aufgebaute. Das führt dann dazu, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen.

Ist die Teilnahme kostenpflichtig?

Eine Teilnahme ist nur aufgrund ärztlicher Verordnung möglich. Die bekommt der Patient bei seinem Hausarzt oder Internisten/Kardiologen. Derzeit werden die Kosten, die wir als Leistungserbringer, als LVPR, erbringen müssen, neu verhandelt. Durch die Ergometeranlagen werden ja höhere Kosten verursacht. Man muss sich noch darüber einig werden, was man von den Krankenkassen bekommt. Möglicherweise wird das nicht komplett eigenbeitragsfrei für den Patienten vonstatten gehen.

Mehr Informationen unter www.lvpr-mv.de

Interview: Kerstin Rathje-Wesselow

