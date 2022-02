„Ghettoisierung“ in MV: Immer mehr Alleinerziehende leben in Plattenbauten

Rostock

Die soziale Spaltung in MV nimmt weiter zu. Besonders Alleinerziehende scheinen immer mehr an den Rand der Städte gedrängt zu werden. Das belegen sowohl aktuelle Zahlen aus Rostock als auch andere Kommunen auf Nachfrage.

So zeigt das gerade erschienene Statistische Jahrbuch der Hansestadt Rostock deutlich, dass Kinder, die bei nur einem Elternteil aufwachsen, ganz besonders oft im Plattenbau leben. In den Stadtteilen Schmarl oder Toitenwinkel betrifft das 45 Prozent aller Haushalte mit Kind. In Lütten Klein sind sogar fast 50 Prozent. Ein frappierender Unterschied zu Gehlsdorf, wo nur 16 Prozent der Haushalte mit Kind alleinerziehend sind.

Experten halten „Ghettoisierung“ für gefährlich

„Alleinerziehende sind zumeist ökonomisch schlechter gestellt“, lautet die Begründung aus dem Rathaus. Diese Familien haben demnach schlicht weniger Geld und können sich keine Wohnung oder ein Haus im Grünen leisten.

Dasselbe Bild in Stralsund. „In Wohngebieten mit einem hohen Anteil an Leistungsempfängern ist der Anteil an Alleinerziehenden höher als in Wohngebieten, wo Erwerbstätige überwiegen“, heißt es dort. Zwar nehme man das Thema ernst, dennoch sehe man aktuell „keinen Handlungsdruck, um einzugreifen“.

Erstaunlich, denn unter Experten ist unstrittig, dass diese „Ghettoisierung“ eine Gefahr für soziale Konflikte und die Benachteiligung insbesondere von Kindern darstellt. Schwerin und Rostock nehmen laut einer Studie von 2018 deutschlandweit einen Spitzenplatz bei dieser Entwicklung ein. Und so steht das Thema in der Landeshauptstadt auf der aktuellen Agenda. Es sei erklärtes politisches Ziel, die sogenannte Segregation jedes Jahr um ein Prozent zurückzudrängen, so eine Sprecherin der Stadt.

Segregation ist Herausforderung im Städtebau

Doch auch die Landesregierung sei gefordert, mahnt Christoph Meyn, Stadtplaner und Präsident der Architektenkammer. Er verlangt mehr Engagement, denn „die Segregation ist eine der größten Herausforderungen“, die es im Städtebau gibt. Das Bauministerium verweist auf das Modellprojekt „Zukunft des Wohnens“. In vier Kommunen werde derzeit erprobt, mit welchen Maßnahmen eine stärkere soziale Durchmischung gefördert werden kann. Dabei ist für den Architekten Meyn längst klar: „Vielfalt ist der Garant für eine funktionierende Stadt.“

Er kritisiert, dass das Land im Wesentlichen auf Lösungsansätze des Bundes setzt, die nicht überall die erwünschte Wirkung erzielen. Dazu gehöre auch die Förderung des sozialen Wohnungsbaus. „Die kann die Segregation sogar verstärken, immer dann, wenn weitere Sozialwohnungen neben bereits vorhandene gesetzt werden.“

„Problematisch, wenn es mit Kinderarmut einhergeht“

Auch Professor Kai Brauer, Soziologe an der Fachhochschule Neubrandenburg mahnt: „Segregation sollte man ernst nehmen.“ Allerdings gehe es nicht allein darum, dass es immer mehr Alleinerziehende in den Plattenbaugebieten gibt. „Problematisch sehe ich es nur, wenn es mit Kinderarmut einhergeht.“

Aber genau das sei der Punkt, so Eva-Maria Kröger, Linken-Fraktionsvorsitzende in Rostock und Landtagsabgeordnete: „Alleinerziehend sein bedeutet oft eben auch, arm zu sein.“ Genau deshalb seien die aktuellen Entwicklungen so alarmierend.

Von Juliane Schultz