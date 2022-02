Rostock

Ein Problem zu kennen, ist die eine Sache. Ein Problem zu lösen, etwas völlig anderes. Die soziale Spaltung der Gesellschaft zeigt das so deutlich wie kaum ein anderes Thema. Man sei sich einig, dass das Problem der „Ghettoisierung“ groß sei und Unfrieden stiften könne, versichern Politiker und Verwaltungen. Man wisse, dass Kinder, die in Armut aufwachsen, weniger Chancen auf einen höheren Bildungsabschluss und damit weniger Wahlfreiheit für ihren Lebensweg haben, mahnen Experten.

Und dennoch driften Gruppen immer weiter auseinander: Die Reichen und studierenden Akademikerkinder hier, die Armen oder Alleinerziehenden dort. Wobei arm und alleinerziehend oft eng miteinander verbunden sind. Echte Lösungen sind nicht in Sicht. Man setzt wider besseren Wissens auf sozialen Wohnungsbau genau dort, wo es bereits Sozialwohnungen gibt.

Dabei sind die Auswege bekannt, leider aber vielen Menschen zu unbequem. Sozialwohnungen gehören in bessere, in alle Wohnlagen. Das aber hieße weniger Profit für Investoren. Vielfalt, gewiss, das wünscht man sich. Theoretisch. In der Praxis beugen sich Städte dann aber doch dem Wunsch nach Eigentum und Eigenheimen und schaffen so immer neue „Ghettos“ – nur schicker, mit Einfamilienhäusern und ebenso wenig Vielfalt wie im Plattenbau.

Von Juliane Schultz