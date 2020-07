Am Thomas-Münster-Platz, in der Ulmenstraße und im Rostocker Stadtteil Evershagen wurden erneut Giftköder gefunden. Die OZ-Kolumnistin Denise Avellan appelliert an die Moral der Hundehasser und gibt hilfreiche Tipps, wo man sich über Giftköder in Rostock informieren kann und was im Falle eines Fundes zu tun ist.