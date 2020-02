Glatte Straße: Quad und Pkw stoßen in Rostock zusammen

Rostock

Straßenglätte hat am Morgen des 13. Februar gleich zu mehreren Verkehrsunfällen in Rostock geführt. So stießen unter anderem im Stadtteil Evershagen ein Quad und ein Auto zusammen. Dabei wurde eine Person verletzt.

Laut Polizei hatte sich das Unglück gegen 7.10 Uhr ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Fahrer eines Quad auf der Messestraße in Richtung B 105 unterwegs, als er von einem vom Mühlenteich kommenden Pkw erfasst wurde. Wegen der spiegelglatten Fahrbahn konnten beide Fahrer nicht mehr rechtzeitig anhalten, weshalb es schließlich zur Kollision kam.

Der Fahrer stürzte mit seinem Quad im Grünstreifen auf die Seite. Er kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Autofahrer kam mit dem Schrecken davon. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Von Stefan Tretropp