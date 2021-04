Rostock-Stadtmitte

Aufgereihte Feldsteine, ein ausgehöhlter Baumstamm, quadratische Strukturen im Boden: Was jetzt bei den archäologischen Grabungen auf der Baustelle am Glatten Aal zutage tritt, sorgt bei den Experten für Aufregung. Sind es tatsächlich Überreste des historischen Doberaner Hofes? Grabungstechniker Martin Wagner von der beauftragten Firma AAB bestätigt: „Wir gehen davon aus, dass wir Teile davon sehen.“

Die Feldsteine liegen aneinander, einige davon sind recht groß. AAB-Geschäftsführer René Bräunig geht davon aus, dass sie als Fundament eine schwere Last tragen mussten: „Auf so großen Steinen stand wohl auch ein sehr großes Haus.“ Neben den Steinen ist eine ebene Fläche zu erkennen: „Das könnte ein Teil des gestampften Fußbodens sein“, sagt Wagner.

Funktion von ausgehöhltem Baumstamm noch unklar

Ein weiteres Indiz für einen historisch bedeutenden Fund ist ein ausgehöhlter halber Holzstamm, der noch in der Erde liegt. Er könnte Teil des Wasser- oder Abwasserleitungssystems des Doberaner Hofes gewesen sein, vermutet der Experte. Von ihm aus ragen auch noch Holzteile nach oben, die bereits freigelegt sind. Welche Funktion sie hatten, ist noch offen.

Der alte Doberaner Hof war eine Außenstelle des Zisterzienserklosters Doberan. Er ist auf der bedeutendsten Stadtansicht des mittelalterlichen Rostocks, der Vicke-Schorler-Rolle aus dem 16. Jahrhundert, festgehalten. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde er abgerissen.

An seiner Stelle entstand eine Hebammenschule. Der jüngst ebenfalls auf der Baustelle entdeckte nahezu vollständig erhaltene Brunnen gehörte wohl zu diesem Gebäude, glaubt Wagner. Zunächst war spekuliert worden, er könne ebenfalls zum Doberaner Hof gehört haben.

Ausgrabungen auf der Baustelle am Glatten Aal: Rechts im Bild sind freigelegte Holzstücke und Findlinge zu sehen. Quelle: Martin Börner

Der neueste Fund könnte nur der Anfang gewesen sein, vermutet AAB-Chef Bräunig. Denn eigentlich hatte man sich von einer anderen Stelle viel eher spektakuläre Funde erhofft als an der Ecke Buchbinderstraße und Rostocker Heide, wo jetzt die Strukturen entdeckt wurden. „Die Fundamente der späteren Bebauung dort waren sehr tief. Wir waren nicht davon ausgegangen, dass dort noch viel zu finden wäre“, so Bräunig.

An einer anderen Stelle weiter südlich dagegen lag der Hinterhof und ein Flügel des Doberaner Hofes, der wohl nie überbaut wurde. „Dort war auch im 19. Jahrhundert noch ein Innenhof. Es könnten also alte Strukturen erhalten geblieben sein“, erklärt Bräunig. Im einstigen Hinterhof könnten Reste von Stallungen, Werkstätten, Brunnen oder Latrinen auf ihre Entdeckung warten. Dort wollen die Archäologen in etwa zwei bis drei Wochen beginnen zu graben.

Fassbrunnen entdeckt

Fündig wurden sie dagegen schon an anderer Stelle. Weiter westlich stießen die Experten auf zwei Strukturen in der Erde. Die eine wurde zunächst für eine Latrine, also eine alte Abfall- und Fäkaliengrube, gehalten. Doch bei genauerem Hinsehen erkannten die Archäologen, dass es sich wohl um einen sogenannten Fassbrunnen handelte. „Dazu wird einem Fass der Boden ausgeschlagen und es wird in den Brunnenschacht geschoben“, erklärt Wagner. „So wurde der Brunnenschacht stabilisiert und es sollte verhindert werden, dass Erde ins Wasser fällt.“

Solche Fassbrunnen waren weit verbreitet. Die andere Entdeckung an dieser Stelle könnte da schon deutlich spektakulärer sein, falls sich Wagners Vermutung bestätigt: „Ich denke, es könnte eine Eisbox gewesen sein.“ In solchen hölzernen mittelalterlichen Kühlschränken wurde Eis aus dem Winter aufbewahrt, um es möglichst lange in die warme Jahreszeit hin nutzen zu können. Eis wurde etwa zum Kühlen von Bier gebraucht, von dem in Rostock große Mengen gebraut wurden.

Genauere Untersuchungen der Fundstücke nötig

Mehrere Hinweise untermauern für Wagner seine Vermutung: „Der Boden ist sehr dick und vernagelt. Außerdem fanden wir so etwas wie Stöpsel im Boden, aus denen das Wasser abgelassen werden konnte, nachdem das letzte Eis geschmolzen war.“ Etwa ein Kubikmeter groß war die Kiste. Das Holz, sowohl des Fassbrunnens als auch von der mutmaßlichen Eisbox, war laut Wagner gut erhalten. Es wurde inzwischen abgebaut und provisorisch konserviert.

Wozu Brunnen und Kühlschrank einst gehörten, lässt sich aus dem Fundzusammenhang nicht mehr sagen. „Darauf haben wir keine Hinweise gefunden“, so Wagner. Das müssten Stadthistoriker klären, falls sie rekonstruieren können, was dort früher einmal stand.

Von Axel Büssem