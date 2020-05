Schwerin

Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat die Unterstützung für Zulieferer, deren Rechnungen die MV Werften derzeit nicht bezahlen kann, konkretisiert. Im Normalfall könne jeder Zulieferer mit bis zu 200 000 Euro vom Land rechnen, in Ausnahmefällen sogar mit bis zu 800 000 Euro.

Voraussetzung: Die Werften müssten die Ansprüche der Firmen bestätigen, sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) am Donnerstag im Landtag. Das Land übernehme diese Summe für die Zulieferer im ersten Jahr zinsfrei, ab dem 13. Monat seien 3,69 Prozent Zinsen fällig. „Später sollen die Werften das Geld zurückzahlen“, so Glawe. Er deutete an, dass unter bestimmten Umständen auch für das zweite Jahr eine Befreiung von Zinsen möglich sei.

Glawe : Gilt nur für Zulieferer mit Sitz in MV

Das Wirtschaftsministerium will 50 Millionen Euro über einen Schutzfonds an Zulieferer auszahlen, die wegen des Zahlungsstopps der MV Werften in Not geraten sind. Neu ist die Formulierung, dass dies nur für Zulieferer mit Sitz in MV gilt. Mit 5000 Euro ist jetzt auch eine Mindesthöhe je Forderung definiert.

Die MV Werften hatten Anfang April die Zahlung von Rechnungen für die Schiffe „ Global Dream“ und „Crystal Endeavor“ ausgesetzt und dies mit der Corona-Krise begründet. Dagegen erhob sich massiver Protest von Zulieferern.

