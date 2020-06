In den Sommerferien erfolgen umfangreiche Bauarbeiten in der Rosa-Luxemburg-Straße: Vom 22. Juni bis voraussichtlich 2. August erneuert die RSAG auf einem rund 520 Meter langen Abschnitt zwischen Friedrich-Engels- und Wilhelm-Külz-Platz beide Straßenbahngleise inklusive Unterbau und Entwässerung. Der Hauptbahnhof ist per Bus oder S-Bahn erreichbar.