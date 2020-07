Glosse: Rostocks Suche nach dem Weltraumklo 

Rostock

Welch eine Chance für Rostocks Forscher und Entwickler: Die US-Raumfahrtbehörde Nasa sucht ein neues Weltraumklo. Es winken insgesamt 35 000 Dollar, die auf die drei besten Vorschläge verteilt werden. Bedingung: Die Toiletten müssen sowohl in Schwerelosigkeit als auch auf dem Mond funktionieren. Die Anziehungskraft des Trabanten beträgt etwa ein Sechstel der Erdanziehungskraft. Was das mit Rostock zu tun hat? Nun ja, die Hansestadt hat im Bereich Toiletten-Entwicklung bereits einige Erfahrungen vorzuweisen. An der Warnow sind eben nicht nur Strandkorb und Schleudersitz erfunden worden. Es war bereits im Jahr 1878, als ein gewisser Doktor Carl Großschopff ein Patent für seinen „Selbstthätigen Desinfector für Aborte“ anmeldete. Vier Jahre später ließ Aemil F. J. Ritter sein „Pissoir mit Oelspülung“ schützen. Gelingt den Rostockern nun ein neuer Coup? Es würde nicht verwundern. Kinder und Jugendliche dürfen sich übrigens auch bewerben – ihnen winken ein Nasa-Nippes und eine Urkunde.

Über den Autor

Von André Horn