Glück im Unglück: Auto erfasst Radfahrer nahe der Deutschen Med

So schnell konnte er gar nicht schauen und schon erwischte ihn das Auto von der Seite: Hannes Sanftleben (33) hatte Glück, als ihn am 11. September ein Autofahrer an der Deutschen Med übersah. Wie sich das Geschehen dann allerdings entwickelte, ärgert den jungen Familienvater am meisten.

Sanftleben war gerade auf dem Weg von der Arbeit nach Hause – wie jeden Tag mit dem Fahrrad. Aus der Stadt kommend fuhr er „Am Vögenteich“ auf dem Radweg entlang und wollte die Straße geradeaus überqueren. Der Autofahrer kam aus der entgegengesetzten Richtung und wollte rechts in die August-Bebel-Straße einbiegen. „Es war um circa viertel sechs, voller Berufsverkehr. Eigentlich finde ich die Kreuzung mit ihren getrennten Fuß- und Radwegen übersichtlich. An diesem Tag hatte ich wohl allerdings Pech“, erzählt der Rostocker. Der Autofahrer habe gewartet, bis alle Fußgänger und Radfahrer von rechts über die Straße waren. Nach links, von wo Sanftleben kam, blickte er jedoch nicht mehr, bevor er Gas gab. „Ich hatte keine Chance auszuweichen“, erinnert sich der junge Mann.

Keine Hilfe, keine Entschuldigung

Mit der linken Seite prallte der Familienvater auf den Asphalt. „Der Helm, den ich trage, seitdem ich Kinder habe, dämpfte zum Glück den Aufprall meines Kopfes“, erzählt er. In der Notaufnahme wurde später festgestellt, dass das Sprunggelenk und die Schulter kräftig geprellt waren. „Ich hatte viele Schutzengel“, betont Sanftleben. Nach dem Zusammenprall sei er selbstständig aufgestanden und habe nur daran gedacht, schnell sein Fahrrad und die abgefallenen Einzelteile von der Straße zu räumen. Der Autofahrer hatte in der Zwischenzeit an der nahe gelegenen Bushaltestelle gehalten. „Von Hilfe seitens des Fahrers jedoch keine Spur“, empört sich der Rostocker.

Und es kam noch dicker, wie der Familienvater berichtet: „Nicht nur, dass der Autofahrer kein Wort der Entschuldigung rausbrachte, er hat auch noch gemeint, ich habe den Fehler begangen.“ Nachdem die von Sanftleben gerufene Polizei die Personalien aufgenommen hatte, habe der vermeintliche Unfallverursacher gesagt: „Du weißt schon, dass du schuld bist, weil du bei Rot gefahren bist.“ Zudem habe er behauptet, der 33-Jährige sei auf dem Fußgängerweg gefahren. Das Gegenteil beweisen konnte er in diesem Moment nicht, doch er sei sich sicher, die Ampel habe Grün angezeigt – und auf dem Radweg sei er ohnehin gewesen.

Das Fahrrad von Hannes Sanftleben (33) wurde stark beschädigt, als er am 11. September von einem Auto angefahren wurde. Quelle: privat

Radfahrer müssen mehr geschützt werden

Nun sucht der geschädigte Fahrradfahrer nach Zeugen: „Mit dem Aushang an der Kreuzung habe ich es bereits versucht und auch über Social Media.“ Jemand, der bezeugen kann, wie die Ampel stand, hat sich bisher allerdings nicht gemeldet. „Der ganze Vorfall ist mittlerweile bei der Versicherung“, erzählt er. Ob er überhaupt nur ansatzweise eine Entschädigung für den entstandenen Schaden bekommt, wage er zu bezweifeln. Unter anderem sind beide Räder und der Gepäckträger seines Fahrrads deformiert, der Getränkehalter sowie die Lampenhalterung sind gebrochen und der Lenker muss ausgetauscht werden. „Der Kostenvoranschlag beläuft sich auf 614,80 Euro. Das Fahrrad steht noch kaputt im Keller“, bedauert Sanftleben.

Bedauerlich findet er auch die Stellung von Fahrradfahrern in Rostock: „Wir werden doch eher als störend wahrgenommen, obwohl wir der Umwelt etwas Gutes tun und immer mehr Menschen Fahrrad fahren.“ Er ist der Meinung, Radfahrer müssen mehr geschützt werden: „In der Klinik waren zeitgleich mit mir drei weitere Personen, die einen Fahrradunfall mit Autobeteiligung hatten. Zufall?“

Nicht aufs Vorfahrtsrecht verlassen

In den letzten drei Jahren ereigneten sich jeweils 280 bis 330 Unfälle von Radfahrern in Rostock, an denen ein Kraftfahrzeug beteiligt war, wie Christopher Hahn, Sprecher der Polizeiinspektion Rostock, mitteilt. Die häufigsten Ursachen seien das Missachten von Vorfahrtszeichen, Fehler beim Einfahren in den fließenden Verkehr, die verbotene Benutzung einer Fahrbahn oder eines anderen Straßenteils und Fehler beim Abbiegen – wie im Fall Sanftlebens. Hahn weist allerdings darauf hin, dass sich alle Verkehrsteilnehmer an die Regeln halten müssen: „Radfahrer müssen zum Beispiel den Radweg nutzen und das auch in der richtigen Fahrtrichtung. Auf dem Gehweg dürfen sie grundsätzlich nicht fahren – lediglich Kinder unter zehn Jahren.“ Insgesamt komme es jährlich zu 6000 bis 6200 Verkehrsunfällen in der Hansestadt. Einen Rat gibt der Polizeisprecher diesbezüglich noch mit auf den Weg: „Man sollte an Kreuzungen und Ähnlichem Blickkontakt mit den anderen Verkehrsteilnehmern halten und sich nie auf sein Vorfahrtsrecht verlassen.“

