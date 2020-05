Glückliches Ende für Barney: Passant rettet Kater aus Baumkrone in Rostock

Eine Frau aus Rostock hatte ihren Kater, der seit einer Woche vermisst wird, am Sonntagnachmittag in einem 15 Meter hohen Baum wieder gefunden. Nachdem die Feuerwehr die den Einsatz abbrach, weil sie nicht an das Tier herankamen, kletterte ein Passant in den Baum und befreite den Vierbeiner.