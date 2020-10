Teterow

Der Einbruch in ein Schmuckgeschäft in Gnoien (Kreis Rostock) ist aufgeklärt: Ein 22- und ein 19- Jähriger stehen im Verdacht, am 29. März 2020, Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet zu haben.

Ende September wurden die Wohnungen der beiden Männer durchsucht. Dabei wurden Gegenstände gefunden, die dem Schmuckgeschäft zugeordnet werden konnten. Auch weiteres Diebesgut wurde sichergestellt: So konnte zum Beispiel ein seit 2018 in Fahndung stehendes Fahrrad aus Neubrandenburg identifiziert werden. Eine mögliche Zuordnung weiterer Gegenstände wird durch die Ermittler geprüft. Außerdem müssen sich die beiden Tatverdächtigen wegen Betäubungsmitteln und Gegenstände, die unter das Waffengesetz fallen könnten, verantworten.

Von OZ