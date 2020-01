Tessin

Überraschende Neujahrs-Nachricht für die rund 450 Mitglieder des Tessiner Golfclubs: Der Betreiber des Golfplatzes bei der Alten Zuckerfabrik musste Insolvenz anmelden. Wie aus einer öffentlichen Bekanntmachung des Amtsgerichtes Rostock hervorgeht, ist das Verfahren gegen die Golf in Tessin GmbH am 30. Dezember eröffnet worden. „Es gibt Probleme mit dem Finanzamt. Diese werden mit Unterstützung des Insolvenzverwalters aber geklärt“, sagt Geschäftsführer Mike Schulze auf OZ-Nachfrage. Er ist optimistisch: „Es geht alles normal weiter.“

Nach OZ-Informationen soll die GmbH keine Steuererklärungen abgegeben haben. „Dem Finanzamt ist nicht die Aufmerksamkeit geschenkt worden, die das Finanzamt von uns allen verlangt“, sagt Insolvenzverwalter Tobias Schulze vom Beratungsunternehmen Ecovis aus Bentwisch.

Nun habe das Amt eine Steuerforderung gestellt, die das Tessiner Unternehmen nicht bezahlen könne. „Es handelt sich dabei um eine Steuer-Schätzung. Und es wird eine Frage sein, ob diese Forderung berechtigt ist oder nicht“, sagt Schulze. Über die Höhe dürfe er nichts sagen: „Es handelt sich um ein nichtöffentliches Verfahren, daher kann ich nicht ins Detail gehen.“

Unternehmen sorgte schon früher für Schlagzeilen

Die Golf in Tessin GmbH hatte zuletzt vor zwei Jahren für Aufsehen gesorgt, als sie ankündigte, allen Nicht-SPD-Wählern einen Rabatt für die Golfplatz-Nutzung zu gewähren. Hintergrund war ein Wahlkampf-Spruch von Martin Schulz. Der SPD-Kanzlerkandidat hatte gesagt, dass ihn „die Golffahrer mehr als die Golfspieler“ interessieren.

Der Tessiner Golfplatz-Betreiber Mike Schulze kritisierte daraufhin die „arroganten“ Worte und bot über das soziale Netzwerk Facebook an: „Alle, die Golf spielen und die Partei dieses Herren nicht wählen (Handyfoto vom Wahlzettel), bekommen nach der Wahl für eine Woche in Tessin 50 Prozent aufs Greenfee.“

Insolvenzverwalter rettete schon Doberaner Rennverein

Nun rückt die Golf in Tessin GmbH erneut in den Fokus. Tobias Schulze von Ecovis will den Insolvenzplan so aufstellen, dass der Betrieb aufrechterhalten und das Unternehmen saniert werden kann. Er hat bereits einige Erfahrungen im Sport-Bereich: Der Insolvenzverwalter rettete schon den Doberaner Rennverein. „Da gingen die Pferderennen auch weiter“, so Schulze. Und das Sporthotel am Ostseestadion bewahrte er einst ebenfalls vor dem Aus.

Stefan Beinlich ist auch Mitglied Rund 450 Mitglieder zählt der Tessiner Golfclub, darunter der frühere Fußballstar Stefan „Paule“ Beinlich. Der Leiter des Hansa-Nachwuchsleistungszentrums ist 2019 bei den Herren sogar Clubmeister geworden. Die Neun-Loch-Golfanlage zählt zu den Geheimtipps in Mecklenburg-Vorpommern. Die Bahnen führen rings um den Schwanensee, über Hügel umgeben von altem Baumbestand. Laut Insolvenzverwalter gehört das Gelände mehreren Eigentümern. Das Clubhaus lockt mit offenem Kamin, Sonnenterrasse und mecklenburgischen Gerichten.

Info-Veranstaltung am 16. Januar

In Tessin hat das vorläufige Insolvenzverfahren bereits im Herbst begonnen. Die Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 12. Februar 2020 schriftlich beim Insolvenzverwalter anmelden. „Noch haben wir nicht die Übersicht über alle Gläubiger“, sagt Schulze. Er erwartet aber ein kleines Verfahren. Schließlich gebe es aktuell nur einen großen Gläubiger – das Finanzamt. Dennoch könne sich das ganze Prozedere bis zu anderthalb Jahre hinziehen.

Die Mitglieder des Golfclubs sollen auf einer Versammlung am 16. Januar über die Lage informiert werden. Insolvenzverwalter Schulze wird dann auch Fragen beantworten und einen Ausblick auf den Spielbetrieb 2020 geben. „Ich gehe erst einmal davon aus, dass die Mitglieder des Vereins im Frühjahr wieder Golf spielen können“, sagt er. Auch die Preise sollen bleiben wie bisher.

Gläubigerversammlung hat letztes Wort

Das letzte Wort hat die Gläubigerversammlung: Sie entscheidet am 25. März 2020 über das weitere Vorgehen – und damit auch über die Zukunft der Mitarbeiter. Aktuell sind zwei Beschäftigte für die GmbH tätig; im Sommer sollen es dann wieder fünf sein. „Ich denke, dass die Saisonkräfte im Frühjahr wieder eingestellt werden“, so Schulze.

