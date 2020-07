Gostorfer verleiht Holzskulpturen an Barlach-Ausstellung in Güstrow

Gostorf/Güstrow

Dietrich Arndt (83) aus Gostorf hat eine tiefe, innere Beziehung zu Ernst Barlach, dem bekannten deutschen Bildhauer, Schriftsteller und Zeichner. Woher genau das kommt, ist ihm selbst nicht ganz klar. „Ich vermute“, sagt er in einem Gespräch im Wintergarten des Hauses der Familie in Gostorf, „dass es vielleicht etwas damit zu tun hat, dass Barlach seine Kindheit zu großen Teilen in derselben Stadt verbracht hat, wie ich.“ Die Beziehung geht soweit, dass Arndt Werke des Künstlers zum Anlass genommen hat, Skulpturen nachzubilden. Und diese Arbeiten sind so gut, dass sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollten.

Das fand auch die Ernst-Barlach-Stiftung in Güstrow, die Anfang des Jahres nach Exponaten als Leihgaben für eine Sonderausstellung, die den Titel „Barlach im Alltag – Alltag bei Barlach“ trägt, suchte. Drei der Leihgaben, die nun in dieser Ausstellung zu sehen sind, stammen von Dietrich Arndt. Eine Holzskulptur, die dem Barlach-Werk „Das Wiedersehen“ nachempfunden ist, und zwei weitere Holzskulpturen, die dem Werk „Der Flötenspieler“ von Barlach nachempfunden sind.

„Das Wiedersehen“ von Dietrich Arndt schmückt sogar den Ausstellungsflyer. Am 4. Juli wurde die Ausstellung am Inselsee in Güstrow eröffnet und wird dort noch bis zum 27. September zu sehen sein. Dort betreibt die Stiftung das ehemalige Wohn- und Atelierhaus von Ernst Barlach als Museum.

Kindheitsjahre in Schönberg

Dietrich Arndt stammt aus Schönberg. Dort lernte er auch bereits als kleiner Junge das Schnitzen. „Man konnte mir als Kind kein schöneres Geschenk machen als ein Taschenmesser.“ Dass er später mit Holz arbeiten wollte und Tischler wurde, überrascht vor dem Hintergrund dieser Information nicht. Bereits in der DDR eröffnete Arndt seine eigene Tischlerei und war weit über die Grenzen Nordwestmecklenburgs hinaus dafür bekannt, alte, wertvolle Möbel besonders sorgsam restaurieren zu können.

Holzskulptur im Garten der Familie Arndt in Gostorf - unübersehbar die Familie Arndt - Dietrich und Ingrid Arndt, Tochter und Sohn. Quelle: Annett Meinke

Das Schnitzen jedoch blieb die besondere Leidenschaft des Tischlers. Kunstwerke wie die Familienskulptur, die im Garten des Gostorfer Hauses steht – und, wie man leicht erraten kann, die Familie Arndt repräsentiert – zeugen unter anderem davon. Bekannt ist der Gostorfer Tischler in Nordwestmecklenburg auch durch seine Weihnachtskrippe, die alljährlich an Weihnachten vor dem Haus aufgebaut ist und schon viele Betrachter angezogen hat.

Skulpturen Barlach nachempfunden

Was jedoch bisher vielleicht noch nicht so bekannt ist, ist, dass sich Dietrich Arndt im Laufe der Jahre eine besondere Fähigkeit im Schnitzen von Skulpturen erworben hat, die Werken von Ernst Barlach nachempfunden sind.

Rechts das Original „Das Wiedersehen“ von Ernst Barlach, links die nachempfundene Holzskulptur von Dietrich Arndt aus Gostorf. Sie ist in der Ausstellung "Barlach im Alltag – Alltag bei Barlach", die in Güstrow seit dem 4. Juli zu sehen ist. Quelle: Annett Meinke

Das Wort „nachempfinden“ ist ihm dabei wichtig. Doch ganz so bescheiden müsste Dietrich Arndt eigentlich nicht sein. Es sind beeindruckende Holzkunstwerke, die er geschaffen hat. Sie strahlen das aus, was auch bei Barlach zu finden ist – eine Vereinfachung der Figuren, die in ihrer meisterhaften Reduktion um so klarere Emotionen beim Betrachter hervorruft.

Designer und Künstler holen sich Inspiration von Barlach

Ernst Heinrich Barlach (* 2. Januar 1870 in Wedel; † 24. Oktober 1938 in Rostock) wäre in diesem Jahr 150 Jahre alt geworden. Barlach hätte, wie es im Text zur Ausstellung heißt, sich oft vom Alltag zu seinen Werken inspirieren lassen, sei aber mit seinen Werken in vielfacher Weise auch Teil des Alltags vieler Menschen geworden. Designer und Künstler hätten sich von seinen Motiven inspirieren lassen.

Segenssprüche am Haus des Ehepaars Arndt in Gostorf. Quelle: Annett Meinke

„Ja, ich bin stolz darauf, Teil dieser Ausstellung zu sein,“, sagt Dietrich Arndt. Seine Frau Ingrid (81), die bei dem Gespräch mit dabei ist, sich aber zurückhalten will, weil es schließlich nicht um sie, sondern um ihren Mann geht, die seit immerhin 61 Ehejahren mit Dietrich Arndt durch gute und durch schwere Zeiten geht, nickt an diesem Punkt.

Stolz zu sein, erklärt sie dann, „bedeutet nicht, dass wir damit angeben wollen. Es ist einfach nur eine wohltuende Anerkennung für die Lebensarbeit meines Mannes.“ „Letztlich“ ist sich das einander innig zugetane Ehepaar einig, „geht es im Leben doch auch darum, ein paar Spuren im Sand zu hinterlassen.“

Von Annett Meinke