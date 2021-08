Graal-Müritz

Die Heimatstube in Graal-Müritz blickt selbst auf eine bewegte Geschichte zurück. Nun feiert sie ihren 50. Geburtstag, den sie ohne ihre vergangenen beiden Leiter, Winfried Pachnicke und Joachim Weyrich, wohl nie erlebt hätte.

Heimatforscher Walter C. Scholz eröffnete am 7. August 1971 mit einer riesigen Karteikartensammlung über die alten Häuser von Graal-Müritz die Einrichtung in der Kurstraße. Unermüdlich sammelte er Exponate und Informationen über das Seebad und legte damit den Grundstein für den Ort der Begegnungen, der nach seinem Tod von Ehrenbürger Johann Schuldt übernommen und weiter gepflegt wurde. Doch 1989 wurde die Heimatstube für ein Jahr geschlossen.

„Zu Beginn war alles in Kisten verpackt“

Mit Winfried Pachnicke zog dann wieder Leben in die Stube. „Kurz nach der Wende übernahm ich das Projekt und fand den größten Teil der Exponate in Kisten verpackt vor“, erinnert sich der 80-Jährige. Er erarbeitete ein Konzept, führte die Sammlung fort und ließ viel Herzblut in der Heimatstube. „Herr Pachnicke machte das Museum für Kinder und Schulklassen erlebbar“, lobt Bürgermeisterin Dr. Benita Chelvier. Er stampfte mit Kindern Butter, schleuderte Honig und wusch Wäsche in alten Zinkbadewannen. Pachnicke führte die Einrichtung so akkurat, dass sie seit 2005 den Titel Heimatmuseum führen durfte. Ein Meilenstein. „Danach konnte ich beruhigt den Ruhestand antreten und den Schlüssel an meinen Nachfolger Joachim Weyrich weiterreichen.“

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kombination aus Museum und Galerie

Der heutige Museumsdirektor, der allerdings am Ende dieses Jahres in Rente geht, sagt selbst: „Ich wurde ins eiskalte Wasser geworfen.“ Auch er opferte Zeit und viel Liebe in die Weiterführung des Museums und gab ihr eine zweite kulturelle Bedeutung. Joachim Weyrich ist selbst Maler und nutzte das Museum von nun an auch als Galerie. Fünf Sonderausstellungen organisiert er jährlich von der Idee bis zur Umsetzung. „Quasi als Alleinkämpfer“, betont die Bürgermeisterin anerkennend. Das Konzept zwischen Museum und Galerie habe sich bewährt.

Räumlich stößt das Museum an seine Grenzen

Sorgen bereitet den Museumsliebhabern nur der erschöpfte Platz. „Wir stoßen mittlerweile an unsere Grenzen“, sagt Weyrich. Die Ortsgeschichte werde ab dem Jahr 1328 fast lückenlos präsentiert – vom Biedermeier-Schachspiel und einer Treppe, über die Franz Kafka lief, über den Flüchtlingskoffer aus dem Jahr 1945 bis zur Skulptur, die bis 1994 vor der alten Kaufhalle stand und dann im Heizungskeller des Gemeindehauses entsorgt wurde. All das sammelten die Leiter und bewahrten nicht nur ihre Geschichte, sondern auch die Geschichten hinter den Exponaten.

Von Carolin Riemer