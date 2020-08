Graal-Müritz

Die Ankündigungen klangen gut: „So viele Veranstaltungen wie noch nie“ wurden für 2020 im Ostseeheilbad versprochen. Doch dann kam die Corona-Pandemie – und mit ihr die Absagen. Roman Ferken, Geschäftsführer der Tourismus und Kur GmbH (TuK), ist natürlich traurig über die Entwicklung: „Wir haben dennoch geschaut, was möglich ist und was die Abstandsregeln erlauben“, sagt er.

Gerade angekommen sei beispielsweise etwas für Kinder – die Neuauflage des Entdeckerpasses. Gemeinsam mit Eltern oder Großeltern können Mädchen und Jungen durch den Ort streifen und dort Abenteuer erleben. In der Neuauflage warten bisher unbekannte Rätsel und Herausforderungen. „Das ältere Modell lief sehr gut. Die Kinder kamen stolz mit den Aufgaben her. Das freut natürlich auch die Mitarbeiter der Touristinformation“, sagt Ferken.

Auf Entdeckertour mit der Möwe Raik

„Bei der Tour werden die Kinder von der Möwe Raik begleitet“, erzählt André Pristaff, der bei der TuK fürs Marketing verantwortlich ist und das Layout des Entdeckerpasses anfertigte. Das Buch fühlt sich wie eine spannende Mischung aus einer Schnitzeljagd und einer Rätselrunde mit kleinen Knobelaufgaben an.

Auf kindgerechte Weise werden die Abenteurer durch den Ort geführt und kommen an der Seebrücke, der Mühle und vielen weiteren sehenswerten Stationen des Ostseeheilbades vorbei. „Falls die Tour für einen Tag zu lang ist, kann sie auch in zwei Abschnitte geteilt werden“, so Ferken.

Ziel sei es, wieder an der Touristeninformation anzukommen. Dort können die Kinder ihre Ergebnisse vergleichen. Außerdem gibt es einen Entdeckerorden als Geschenk für die Kinder. Ab Mittwoch kann der neue Entdeckerpass im Haus des Gastes für einen Euro erworben werden.

Digitale Märchennacht mit dem Puppentheater

Auch im Veranstaltungskalender gibt es für Kinder so einiges zu entdecken, zum Beispiel die Märchennacht. „Sie wird in diesem Jahr anders als gewohnt stattfinden. Es wurden Videosequenzen aufgenommen“, macht Ferken auf die Veranstaltung neugierig, die diesmal im Internet ausgestrahlt wird. Das Puppentheater von Ernst Heiter hat die kleinen Videosequenzen gedreht. Ab Mittwoch um 14 Uhr gibt es die sechs Videos von einer bis eineinhalb Minuten zu entdecken.

Märchennacht in Graal-Müritz: in diesem Jahr digital. Quelle: OZ

„Die Videos sollten nicht zu lang sein, damit die Kinder nicht zu lange vor dem Bildschirm sind, trotzdem wollten wir, dass sie Märchen, wie den Froschkönig oder auch die Geißlein entdecken können“, erzählt Pristaff über die Märchennacht, die im nächsten Jahr wieder richtig stattfinden soll.

Ab dem 5. August ist das Ersatzprogramm auf der Homepage der TuK zu finden. „Erwachsene verstehen die ganzen Absagen, aber den Kindern zuliebe wollten wir die Märchennacht nicht ganz ausfallen lassen“, so Pristaff.

Kabarett, Livemusik und Kino in der Musikmuschel

Damit trotz der Corona-Einschränkungen einige Veranstaltungen stattfinden können, ist in diesem Jahr mehr in der sogenannten „Musikmuschel“ geplant, die in der Nähe des Rettungsturmes an der Promenade liegt. „Dort gibt es unseren Open-Air-Sommer“, sagt Ferken. Dazu gehören zum Beispiel dienstags und freitags Kinoabende, aber auch Livemusik, Kabarett und die Auftritte des Ostseekaspers für Kinder. Im digitalen Veranstaltungskalender gibt es alle Highlights und Programmpunkte zu entdecken.

Das Highlight „Nachts im Park“ soll in diesem Jahr trotz Corona stattfinden können. Im Graal-Müritzer Rhododendronpark wird es in den Nächten vom 17. bis zum 19. September jeweils zwischen 18 und 23 Uhr „licht und leise“.

„Lichtsequenzen werden mit chilliger Musik untermalt und die Gäste haben die Möglichkeit, dort Snacks und Getränke zu genießen“, so der Geschäftsführer. Sitzmöglichkeiten sollen zudem zum Entspannen und Zurücklehnen einladen.

Von Nora Reinhardt