Graal-Müritz

„Ich stehe ja total auf außerschulische Lernorte“, sagt Thomas Kampf, Schulleiter der Greenhouse School in Graal-Müritz. Deshalb wurde am Dienstag zwischen dem Globus-Handelsmarkt in Roggentin und der integrierten Gesamtschule eine Kooperation unterzeichnet.

Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Schüler praktisch und außerschulisch auf das spätere Berufsleben vorzubereiten. Simulierte Bewerbungsgespräche mit der Personalabteilung führen, Praktika in den verschiedenen Abteilungen des Unternehmens absolvieren oder sich über die verschiedenen Aus- und Studienmöglichkeiten im Unternehmen informieren, sind nur einige Beispiele für die zukünftige Partnerschaft.

Für die Schule im Ostseeheilbad ist es die erste Kooperation mit einem Unternehmen. Für Globus hingegen ist es die sechste Partnerschaft mit Schulen im Landkreis und Rostock. „Speziell mit der Greenhouse School arbeiten wir im Wirtschaftsprojekt „Start-up“ der neunten Klassen mit Expertengesprächen zu betriebswirtschaftlichen Fragen zusammen und wirken als Jurymitglied bei der Bewertung von Schülerpräsentationen zu gegründeten Start-ups mit“, sagt Marita Enkerts vom Globus-Handelsmarkt in Roggentin.

Schulleiter Thomas Kamps freut sich: „Wir waren schon immer auf der Suche nach einem Partner zur Berufs- und Studienorientierung.“ Außerdem unterstützt Globus die Schülerinnen und Schüler bei zukünftigen Projekten, Schulfesten oder Aktionen. „Die Besonderheiten der Schule haben uns dazu veranlasst, Möglichkeiten einer Zusammenarbeit auszuloten und eine Kooperation einzugehen“, heißt es vom Unternehmen.

Die Greenhouse School in Graal-Müritz ist eine staatliche Schule in freier Trägerschaft. Einer der Schwerpunkte ist die Berufs- und Studienorientierung – wofür sie das Berufswahlsiegel bekommen haben. 220 Kinder und Jugendliche besuchen die Schule.

Von Stefanie Adomeit