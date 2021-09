Graal-Müritz

Es ist erst wenige Tage her, dass sich eine ältere Dame am späten Nachmittag allein zu einem vermeintlich entspannten Waldspaziergang in Graal-Müritz aufmachte. Doch die Frau verlief sich. Immer tiefer führte sie ihr Weg in das Große Ribnitzer Hochmoor. Es wurde dunkel. Die Frau geriet in Panik, stürzte und verletzte sich am Fuß – eine Szene wie der Beginn eines Horrorfilms. Doch in Graal-Müritz gab es dank der Rettungskräfte aus Dierhagen und Graal-Müritz ein Happy End.

Die Dame hatte Glück, dass ihr Handy auch im tiefen Küstenwald Empfang hatte. Sie setzte einen Notruf ab und die Leitstelle konnte ihren Standort dank des Telefons orten. Letztlich waren es die Männer und Frauen der DLRG-Ortsgruppe Graal-Müritz, die die verängstigte und verletzte Frau auf ihren Patientenanhänger legten und sie mit ihrem Quad aus dem Wald zu den Rettungssanitätern brachten. Es war nur einer von mehr als 70 Einsätzen, zu dem die ehrenamtlichen Retter in diesem Jahr ausrückten.

Nachdem die Frau aus dem Moor gerettet wurde, wurde sie vom Notarzt in Empfang genommen. Quelle: André Rieckhoff

Besonderheit: First-Responder-Einheit

Die Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) bewacht mit ihren Rettungsschwimmern nicht nur einen sechs Kilometer langen Strandabschnitt, sie sind mit ihrer First-Responder-Einheit und ihrer speziellen Ausrüstung auch im unwegsamen Gelände des Küstenwaldes und im Ort zur Stelle, wenn die wichtige Zeit zwischen dem Notfall und dem Eintreffen des Notarztes durch lebensrettende Maßnahmen überbrückt werden muss.

Eine Besonderheit. Nicht jede Ortsgruppe ist an Wasser und Land so einsatzfähig und gut ausgerüstet wie die Graal-Müritzer. Ein Bus, ein SUV, zwei Rauwasserboote, ein kleineres Rettungsboot, ein Traktor, ein Jetski und ein Quad gehören zu dem großen Fuhrpark. Die neueste Anschaffung sei eine Drohne mit Wärmebildkamera und Lautsprecher.

Im August nutzten die Rettungsschwimmer den starken Wellengang für das Training – und retteten dabei auch einer Schwimmerin das Leben. Quelle: André Rieckhoff

Viele Leben gerettet

„Genau diese moderne Technik macht die Arbeit für unsere Einsatzkräfte auch so abwechslungsreich und oft auch spannend“, sagt André Rieckhoff. Der 35-Jährige ist ausgebildeter Rettungssanitäter, seit fünf Jahren Vorsitzender der Ortsgruppe und Abschnittsleiter „Zentraler Wasserrettungsdienst Küste“. Am 30. September endet die Saison für ihn und seine 13 Rettungsschwimmer auf dem Wachturm neben der Seebrücke. Es war wieder eine ereignisreiche Saison. Viele Leben haben sie gerettet.

Sie leisteten Hilfe, wenn Menschen in der Sommerhitze einen Herzinfarkt oder Schlaganfall am Strand erlitten. Als ein Mann im Wasser durch einen Kreislaufkollaps zusammenbrach und vor Ort reanimiert werden musste und wenn sich Menschen ein Bein brachen.

„Vermehrt wurden wir in diesem Jahr zu schweren Fahrradstürzen in die Rostocker Heide gerufen“, sagt Rieckhoff. Mit den E-Bikes seien die Radler heutzutage schneller unterwegs und verletzen sich daher auch schwerer. Kann der Notarzt den Patienten im Wald nicht erreichen, kommen Quad und Patientenanhänger der DLRG zum Einsatz.

Junge Frau stürzt von Seebrücke

Ungewöhnlich sei auch die Rettungsaktion einer jungen Frau gewesen, die mitten in der Nacht von der Seebrücke stürzte, als sie ein stilles Örtchen für ihr kleines Geschäft suchte. Der Begleiter des alkoholisierten Mädchens sprang hinterher und rettete ihr das Leben. Die Rettungsschwimmer versorgten sie, bis der Notarzt eintraf, denn sie hatte sich am Arm verletzt und war unterkühlt.

Doch auch auf dem Wasser ist die Truppe das ganze Jahr über zur Stelle. Im stürmischen August unterschätzten nicht nur Schwimmer die Ostsee und mussten gerettet werden, sondern beispielsweise auch ein kleines Segelboot. In der Brandung bei Windstärke sechs drohte es zu kentern und benötigte die Hilfe der Wasserretter. Zusammen mit den Seenotrettern der DGzRS begleiteten sie das Boot in den sicheren Hafen. Die Rettungsketten funktionieren, das beweist die Saison ein weiteres Mal.

Auf dem Weg zu dem kleinen Segelboot, das bei Windstärke sechs zu kentern drohte. Quelle: André Rieckhoff

Buhnen bergen große Gefahren

Sorgen macht sich André Rieckhoff, wenn er Kinder immer wieder von den Buhnen im Wasser holen muss. Ein Kind rutschte auf dem glitschigen Holz aus und brach sich am ersten Urlaubstag den Unterkiefer. Aber die Buhnen sorgen auch für andere Gefahren. „Drei bis vier Meter um sie herum bildet sich oft ein ausgespülter tiefer Graben. Da kann man ganz plötzlich nicht mehr stehen und die Strömung an diesen Stellen ist stark“, warnt er.

Sie retten ehrenamtlich Der Technikpark der DLRG-Ortsgruppe Graal-Müritz muss stets gewartet werden. Die Rettungsschwimmer, Wasserretter und First-Responder-Einheit arbeiten ausschließlich im Ehrenamt und werden nicht bezahlt. Sie sind auf Spenden angewiesen. Wer ihre Arbeit unterstützen möchte: IBAN: DE68 1305 0000 0275 0012 10

Immer öfter besuchen auch Robben den Graal-Müritzer Strand. Die Rettungsschwimmer sperren dann den Strand mit einem Flatterband ab, damit sie sich in Ruhe sonnen können und nicht von Hunden und Menschen gestört werden – mittlerweile gibt es sogar eine Robbenbeauftragte in dem Verein.

Von Carolin Riemer