Graal-Müritz

Die Suche nach einem vermissten Angler in Graal-Müritz ist am Dienstagvormittag fortgesetzt worden. Ein Hubschrauber der Marine überflog mehrfach die Seebrücke und den Strand, während drei Schiffe draußen im Pulk und ein Schlauchboot im flachen Wasser Ausschau nach dem 71-Jährigen hielten. Urlauber und Kurgäste beobachten die Szenerie mit Verwunderung.

Doch bisher ist der Mann nicht auffindbar. Kurzzeitig gab es Hoffnung, als der Heli an einer Stelle östlich der Graal-Müritzer Seebrücke in der Luft stand. Er drehte dann aber doch wieder weiter seine Runden. Zwischenzeitlich war sogar ein zweiter Hubschrauber in der Luft. Er flog so tief über die Seebrücke, dass man den Retter an der offenen Tür bei seiner Suche ins Gesicht schauen konnte.

71-Jähriger startet Angeltour in Markgrafenheide

Der 71-Jährige war am Montagnachmittag von Rostock-Markgrafenheide aus mit einem etwa 2,50 Meter langen gelben Kajak zum Angeln auf die Ostsee hinausgefahren. Als er am Abend wider Erwarten nicht zurückgekehrt war, wählte seine Frau den Notruf. Die Seenotretter leiteten eine groß angelegte Suche ein. Es waren unter anderem fünf Schiffe sowie mehrere Hubschrauber und Flugzeuge im Einsatz.

Gegen 1.40 Uhr am frühen Dienstagmorgen fand eines der Rettungsschiffe das leere Kajak des Vermissten auf der Ostsee circa 3,5 Seemeilen (rund 6,5 Kilometer) nordwestlich von Graal-Müritz.

Von Axel Büssem