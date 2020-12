Graal-Müritz

Der Strand von Graal-Müritz bekommt neue Buhnen. Insgesamt 33 Buhnenreihen werden im Ostseeheilbad derzeit erneuert. Grund für die Sanierung ist der Schiffsbohrwurm. Er hat die bis zu 70 Jahre alten Kiefern in der Ostsee zerfressen.

„Er sieht aus wie ein Wurm, gehört aber zu den Muscheln“, sagt Stefan Schlüter, Revierförster im größten Waldgebiet der Stadt Rostock in Torfbrücke. Über lange Zeit hat der Wurm das Holz geschädigt. Seine Fraßgänge machen die Holzstämme instabil, bis sie schließlich abbrechen. „Diese Art gab es bei uns früher gar nicht“, sagt Schlüter. Deshalb wurde damals Kiefernholz gewählt

Die zerfressenen alten Kiefern – so hat der Schiffsbohrwurm die alten Kiefern beschädigt. Quelle: Stefanie Adomeit

Bis März/April 2021 werden die neuen Buhnen nun in den Strandsand von Graal-Müritz gerammt. Die Arbeit ist aufwendig. Zuerst müssen tausende marode Holzpfeiler aus dem Boden gezogen werden, danach die neuen vom Strand bis ins Wasser in die Erde gerammt werden. „Eine Reihe ist zwischen 50 und 60 Meter lang“, sagt Stefan Schlüter. Wichtig ist, dass die Buhnen auch weit an den Strand gehen. Da sie unter dem Sand vergraben sind, sieht man diese allerdings nicht. „Sandfang funktioniert aber nur, wenn die Buhnen an den Strand rangehen“, erklärt der Förster.

„Ohne Buhnen würde der Strand verschwinden.“

Das Seebad Graal-Müritz bekommt 33 neue Buhnenreihen. Bis März/April sollen die neuen Stämme aus Eukalyptus in der Erde sein. Quelle: Stefanie Adomeit

Die Länge der Stämme variiert zwischen drei und acht Metern. Am Strand sind sie kürzer, je weiter es ins Meer geht, länger. „Ohne Buhnen würde der Strand verschwinden“, sagt Stefan Schlüter. Besonders schmerzlich für den Förster wurde dies im Januar des vorigen Jahres. „Da waren dann plötzlich 20 Meter Wald weg“, sagt der 53-Jährige. Erlen, Eichen, Fichten wurden wie Streichhölzer ins Meer gespült. Ein paar Reste sind nach wie vor am Strand zu sehen.

„Ich hätte mir gewünscht, dass der Wald noch mehr geschützt wird“, sagt der Förster. Fünf Buhnenreihen werden zwar gezogen, aber nicht mehr ersetzt. „ Küstenschutz ist Landessache und per Gesetz nur für bebaute Gebiete vorgesehen, nicht für Wald“, erklärt Jörg Harmuth, Leiter des Stadtforstamts Rostock. Die Diskussion habe es bereits 2006 gegeben, als es um die Ringeindeichung von Markgrafenheide ging. „Seitdem werden keinerlei Küstenschutzmaßnahmen zwischen Markgrafenheide und Graal-Müritz ausgeführt“, so Jörg Harmuth.

Neue Buhnen sind aus Eukalyptusholz

Bürgermeisterin Benita Chelvier freut sich über die Erneuerung der Buhnen. Sie hofft, dass sich die Strandqualität dadurch verbessert. Quelle: OVE ARSCHOLL

Die jetzigen Buhnen werden als Maßnahme für den Tourismus gebaut und so auch vom Land gefördert. „Wir haben den Fördermittelbescheid über eine Million Euro bekommen“, freut sich Graal-Müritz’ Bürgermeisterin Benita Chelvier. Sie hoffe, dass sich die Strandqualität durch die neuen Buhnen erheblich verbessere. „Gerade der Bereich um den Campingplatz ist dann auch besser geschützt“, sagt sie.

Die neuen Buhnen sind keine Kiefern, sondern aus Eukalyptusholz. Sie werden aus Südafrika importiert. „Aber das Holz hat eine FSC-Zertifizierung. Das heißt, es kommt nicht aus Raubbau, sondern hat eine Unbedenklichkeitsbescheinigung“, erklärt Förster Stefan Schlüter.

Die alten Buhnen im Seebad Graal-Müritz Quelle: Stefanie Adomeit

Diese Zertifizierung hat auch seit 20 Jahren die Hansestadt Rostock für die Bewirtschaftung ihres Waldes. Kriterien, um dieses Siegel zu bekommen, sind unter anderem, dass keine Chemie – wie Dünge- oder Pflanzenschutzmittel – eingesetzt wird oder dass in fünf Prozent des Waldes nicht eingegriffen wird. Die Anforderungen für dieses Zertifikat sind hoch und die Liste der zu erfüllenden Kriterien lang.

Die neuen Buhnen sind ein Gemeinschaftsprojekt der Hansestadt Rostock, der Gemeinde Graal-Müritz und des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (StALU MM). Die Sanierung der Buhnen kostet insgesamt um die 2,5 Millionen Euro.

