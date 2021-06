Graal-Müritz

Sommer, Sonne und Strand locken Gäste nach Graal-Müritz. Seit Wochenbeginn füllt sich das Ostseeheilbad mit Touristen, Hotels und Pensionen dürfen wieder Urlauber empfangen, in Ferienwohnungen kehrt Leben ein. „Und mit dem schönen Wetter kommen auch immer mehr Tagesgäste“, sagt Bürgermeisterin Benita Chelvier. Für ihre Sicherheit und die des ganzen Ortes setzt die Gemeinde auf Bäderpolizei und Strandvogt, die Rettungscrew der DLRG, das eigene Ordnungsamt und den Rostocker Sicherheitsdienstleister ABS, der zusätzlich mit Streifen in Graal-Müritz unterwegs ist.

„Vor allem in den Abendstunden und nachts sind unsere Kollegen auf Streife“, berichtet Andy Bannow, Einsatzleiter im Wach- und Werkschutz. Insbesondere dort, wo sich viele Menschen treffen, sind die ABS-Kräfte in Uniform präsent. Sie zeigen sich am Seebrückenvorplatz, auf der Promenade, am Bahnhof, an der Konzertmuschel. Aber auch an nicht gut einsehbaren Stellen im Kurwald, wie dem Aussichtspunkt zum Malbusen. „Das ist ein beliebter Treffpunkt, hier wird gern mal gefeiert“, haben Bannows Sicherheitsleute beobachtet. Wird es zu laut, schreiten sie ein. „Wenn viel Alkohol im Spiel ist, ufert das Ganze schnell mal aus“, erklärt Bannow.

ABS-Streifendienst nun ganzjährig in Graal-Müritz unterwegs

Seit Jahren arbeitet die Gemeinde mit ABS zusammen. „Zuerst ging es um die Objektsicherung kommunaler Einrichtungen“, berichtet die Rathauschefin. Doch dann sei gerade in den Sommermonaten ein Streifendienst im Ort vereinbart worden. Dieser wird nun auf Beschluss der Gemeindevertretung ab diesem Jahr ganzjährig durchgeführt, um dem Sicherheitsbedürfnis der Menschen noch mehr zu entsprechen. „Es geht vor allem um Prävention“, stellt Chelvier klar. Denn Graal-Müritz ist kein „Kriminalitätsschwerpunkt“, wie Einsatzleiter Bannow hinzufügt.

Präsenz im Ostseeheilbad zeigen, die Situation auf Parkplätzen beobachten, durch den Ort streifen und entstehenden Vandalismus verhindern, das sei die Aufgabe des Sicherheitsdienstes. Lagerfeuer am Strand, wildes Zelten in den Dünen, Lärmbelästigung durch laute Musik – hier sollen die ABSler eingreifen, das Gespräch suchen und für Ordnung und natürlich Sicherheit sorgen. „Als gute Ergänzung zur Bäderpolizei und unseren eigenen Ordnungskräften“, sagt Chelvier.

Vorkommnisse und Missstände werden täglich gemeldet

Defekte Straßenlaternen, beschmierte Schilder, umgeworfene Papierkörbe – täglich informieren die Streifendienste das Ordnungsamt über solche Missstände. „ABS hat da ein sehr gutes System entwickelt“, lobt die Bürgermeisterin. „Jeden Morgen haben wir die Vorkommnisse vom Vortag auf dem Tisch, Hinweise zu Beschädigungen. So können wir schnell reagieren.“

Während der Pandemie haben die Sicherheitskräfte verstärkt auf die Einhaltung der Maskenpflicht und der Abstandsregeln geachtet. „Aber wir sind vor allem bei den Jugendlichen auf großes Verständnis gestoßen. Eine Belehrung und Aufforderung zum Aufräumen haben zumeist gereicht“, sagt Bandow. „Ja, genau, das hat gut funktioniert“, erinnert sich die Bürgermeisterin an kleine Begebenheiten.

Beliebte Treffpunkte werden abends und nachts angesteuert

Für Ortsamtsleiterin Heike Wegner und ihr Team bleibt noch genug zu tun. „Wir sind zuständig für die Verkehrsüberwachung, müssen auch mal Knöllchen an Falschparker verteilen, bei Lärmbelästigung oder Ruhestörung tätig werden oder illegale Müllsünder aufspüren“, zählt Wegner einiges auf. „Für uns ist es ein gutes Gefühl, dass nach Feierabend noch jemand all diese Dinge mit im Blick hat.“

Der Sicherheitsdienst sei flexibel im Einsatz, reagiere auf bestimmte Situationen. Und auch wenn es beispielsweise im Aktivwald an den Geräten kaum Beschädigungen gebe. „Wir kontrollieren hier regelmäßig, weil es einfach ein Anziehungspunkt ist und alles schön bleiben soll“, erklärt Bandow, der in seinem Bereich 200 Wachleute im Einsatz hat. „Für Objektbewachung, Werkschutz, Zivilstreifen im gemeindlichen oder auch privaten Auftrag.“ Genau wie Graal-Müritz hat auch das Ostseebad Kühlungsborn die Dienste des Sicherheitsunternehmens geordert.

Urlauber loben Sauberkeit im Ostseeheilbad

Edelgard (l.) und Horst Wilms aus Wesel am Niederrhein fühlen sich mit Tochter Katharina Kämpf ausgesprochen wohl im Ostseeheilbad Graal-Müritz Quelle: Doris Deutsch

Die Urlauber finden’s gut. Horst und Edelgard Wilms aus Wesel am Niederrhein sind mit Tochter Katharina Kämpf das erste Mal in Graal-Müritz. „Wir sind beeindruckt, wie sauber es hier ist“, betont Edelgard Wilms. „Wir fühlen uns ausgesprochen wohl und sicher“, ergänzt Ehemann Horst. Sie erkunden die Gegend viel mit dem Fahrrad und „finden überall das gleiche saubere Bild“. Das Ehepaar Winklers aus Dresden hat im Rhododendronpark eine Pause eingelegt. „Wir sind nur Tagesgäste, machen gerade Urlaub in Prerow“, erzählen die Rentner. „Aber ehrlich, hier fühlen wir uns viel wohler, geborgen“, sagt das Paar, das Graal-Müritz noch aus DDR-Zeiten kennt und die Entwicklung des Ortes in all den Jahren aufmerksam verfolgt hat. Auch Winklers fällt die Sauberkeit auf. „Und dass die Toiletten kostenfrei sind, ist auch bemerkenswert.“

Von Doris Deutsch