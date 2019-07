Graal Müritz

Als Kati Steinmüller im Februar von ihrer Chefin hörte, dass sie die Ostseebuchhandlung in Graal-Müritz nicht weiterbetreiben wird, drohte für die 33-Jährige eine Welt zusammenzubrechen. „Schließlich gibt es in und um Rostock wenig Möglichkeiten, im Buchhandel zu arbeiten.“ Sie überlegt, sich selbstständig zu machen. Über einen Monat sind diese Gedanken ständiger Begleiter. Am Ende fasst sich Steinmüller ein Herz und entschließt sich, diesen gewagten Schritt zu gehen. Am Samstag hat sie die Ostseebuchhandlung in Graal-Müritz neu eröffnet.

Kati Steinmüller kommt eigentlich aus Neubrandenburg. Im Jahr 2008 geht sie nach Rostock und studiert an der Universität Germanistik und Kommunikationswissenschaften. Doch anschließend ist sie sich über ihre berufliche Zukunft nicht klarer. „Ich konnte mich für wenige Sachen wirklich nachhaltig begeistern.“ Es folgen weitere Studienversuche an der Fachhochschule in Stralsund, bevor sie schließlich 2014 eine Ausbildung zur Buchhändlerin in der Wossidlo-Buchhandlung in Ribnitz-Damgarten beginnt.

Das Gedankenspiel beginnt

Laut Steinmüller war genau das der richtige Weg. „Damit habe ich meine Berufung gefunden.“ Nach der dreijährigen Ausbildung beginnt sie in der Zweigstelle ihres Ausbildungsbetriebes – der Ostseebuchhandlung in Graal-Müritz – zu arbeiten. Sie lernt, die Stammkundschaft, den Saisonbetrieb und auch die Umgebung zu schätzen. Bis zu dem besagten Februar, als sie darüber informiert wird, dass der Laden geschlossen werden soll. Das Gedankenkarussell beginnt sich zu drehen. „Wenn meine Chefin hier die Millionen rausgetragen hätte, hätte sie den Laden bestimmt nicht abgegeben“, sagt Steinmüller.

Es beginnen die schlaflosen Nächte. Soll sie das Geschäft übernehmen? „Freunde, Familie und auch Ex-Kollegen haben mich dann bestärkt.“ Also schreibt Steinmüller einen Businessplan, sucht sich Lieferanten, organisiert ein neues Logo und überlegt, wie sie den Laden so aufziehen kann, dass alte Kunden nicht vergrault und neue gewonnen werden können. Gerade in Zeiten, in denen der Online-Handel es den kleinen Bücherläden schwer macht, scheint dieser Schritt gewagt.

Mit persönlicher Beratung punkten

Doch Steinmüller ist überzeugt, dass sie etwas bieten könne, was kein Versandhändler kann: eine persönliche Beratung. Offensiv geht sie auf die Kunden zu, die gerade in der Saison zahlreich kommen. Was sie in dem kleinen Geschäft bieten könne, sind vor allem regionale Literatur und Produkte. Neben den zahlreichen Ostseekrimis, die sowohl von Einheimischen als auch von Touristen nachgefragt werden, hat sie ein Regal eingerichtet, welches etwa Salz aus der Salzmanufaktur Trinwillershagen beinhaltet. Darüber hinaus gebe es weit und breit keinen Anbieter für Schreibwarenartikel.

Und da Graal-Müritz auch ein Kurort ist, hat sie in ihrem Geschäft eine Sitzecke eingerichtet. Dort befindet sich eine Auswahl an „Achtsamkeitsliteratur“. „Viele Menschen kommen in den Ort, weil sie eine Reha machen. Ich möchte ihnen die passenden Lesestücke bieten“, sagt Steinmüller. In der Sitzecke könne man in Ruhe in den angebotenen Büchern schmökern. Und auch so: „Ich habe den vorderen Bereich etwas heller und einladender gestaltet“, sagt sie mit einem Lächeln.

Pläne für das Wintergeschäft

Ihr Geschäft sei am Samstag gut gestartet. Demnach wurde sie von Blumen überhäuft und viele haben ihr gut zugesprochen. Wichtig sei jedoch, den Winter zu überleben. Also die Zeit, in der wenig Touristen im Ort sind. „Deswegen plane ich für diese Zeit Lesungen und Signierstunden.“ Außerdem ist sie drauf und dran, die erste offizielle Verkaufsstelle für „Fuchs & Haas“- Krimis von Ivo Pala zu werden. Aber sowohl dazu als auch zu den Lesungen gebe es noch nichts Konkretes zu vermelden.

Erst mal stemmt Steinmüller das Geschäft im Alleingang. „Das muss ins Laufen kommen.“ Dafür sei es notwendig, dass die Stammkundschaft erhalten bleibt und vielleicht sogar wächst. „Wenn die Menschen aus dem Ort in den Laden kommen, verlassen sie sich auf mich – dass ich weiß, was sie als Letztes verschenkt oder gelesen haben, dass ich ihnen etwas anbiete, was auch gefällt. Und darauf können sie sich verlassen“, sagt Steinmüller.

Moritz Naumann