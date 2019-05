Graal-Müritz

Einige Auto- und Fahrradfahrer staunten am Donnerstagvormittag nicht schlecht. Obwohl die Graal-Müritzer Kurstraße nach Abschluss der umfangreichen Bauarbeiten schon genutzt werden durfte, war sie plötzlich wieder gesperrt.

Das sollte aber nur von kurzer Dauer sein – Bürgermeisterin Benita Chelvier ( CDU), Verwaltungsmitarbeiter, Gemeindevertreter, Anwohner und Bauherren wollten nur noch einmal offiziell auf die gelungene Sanierung anstoßen und damit die halbjährige Maßnahme offiziell für beendet erklären. Für den Bau der 490 Meter langen Straße wurden 670 000 Euro, für die Planung noch einmal 118 000 Euro investiert. Die Anwohner blieben von Beiträgen verschont.

Zustand der Straße schon seit den 90er-Jahren Thema

„Was lange währt, wird endlich gut“, freute sich Bürgermeisterin Chelvier. 1996 war die Kurstraße erstmals saniert worden. Doch das verwendete Granitpflaster führte – trotz Tempobegrenzung – bei den privaten und gewerblichen Anliegern zu einer hohen Lärmbelastung. Zudem gab es immer wieder Konflikte zwischen Fußgängern, Rad- und Autofahrern.

„Wir hatten in der Vergangenheit schon versucht, über die Beschilderung eine Lösung zu finden – haben Begegnungsverkehr zugelassen und auch in jede Richtung die Einbahnstraßenregelung versucht. Alles war nicht wirklich zufriedenstellend“, so Bürgervorsteher Jörg Griese ( CDU).

Auto- und Radverkehr jetzt deutlich getrennt

2015 gab der von ihm geleitete Wegeausschuss der Gemeinde dann die Empfehlung, ein unabhängiges Planungsbüro die Situation vor Ort einschätzen zu lassen. Inros Lackner aus Rostock erhielt den Zuschlag und arbeitete eng mit der ortseigenen Arbeitsgemeinschaft Kurstraße zusammen.

„Wir wollten eine räumliche Trennung von Auto- und Radverkehr“, erklärte Planer Andreas Völkel. Die Zweiradfahrer könnten nun die beidseitigen und asphaltierten Radwegstreifen nutzen und müssten sich nicht mehr auf dem Bürgersteig zwischen den Fußgängern durchschlängeln. Die 5,50 Meter breite Fahrspur für Pkw und Lkw sei davon sowohl durch die Pflasterung als auch farblich deutlich abgegrenzt.

„Wir werden jetzt noch einige Zeit beobachten, wie die neue Situation angenommen wird und dann noch schauen, ob und wie wir mit Beschilderung nachsteuern müssen“, sagte Bauamtsleiterin Petra Taraschewski.

Parkflächen und Bäume mussten weichen

Für die Neugestaltung der Straße mussten aber Parkflächen weichen. Von ursprünglich 35 in der Kurstraße sind noch 22 geblieben, dazu kommen 13 in der Alexandrastraße. „Alle sind kostenlos nutzbar, werden aber zeitlich begrenzt und sind keine Dauerparkplätze“, so Benita Chelvier.

Von ursprünglich 140 mussten auch 43 Bäume gefällt werden. „Das waren aber auch kranke und kaputte Bäume und solche, die nicht dem Alleencharakter entsprachen“, sagte Planer Völkel. Als Ersatzpflanzung seien 86 Bäume vorgesehen, davon 31 für die Kurstraße. Der Ausgleich soll im Herbst erfolgen „Das werden dann auch wieder Kopflinden, wie sie schon entlang der Kurstraße zu sehen sind“, erklärte Völkel.

Anwohner Wolfgang Rühs wartet gespannt auf die Pflanzungen. Er sei zwar mit dem Sanierungsergebnis der Straße zufrieden. Aber die fehlenden Bäume hätten auch zu Entwässerungsproblemen und Frost auf den Gehwegen geführt. „Außerdem ist die Straße zwar leiser, aber durch den neuen Belag auch schneller geworden“, hat der Anlieger beobachtet. Und das, obwohl weiterhin Tempo 30 sowie Rechts- vor Linksverkehr gilt.

Viel Lob, aber auch einige kritische Stimmen

Katharina Richter war von der Straßenerneuerung gleich doppelt betroffen – als private Anwohnerin und Inhaberin der Apotheke. „Es ist schön geworden“, sagte sie am Donnerstag. Auch das halbe Jahr Bauzeit sei zu verkraften gewesen. „Man konnte immer mit dem Bauleiter und den Männern vor Ort reden und Lösungen finden“, so Richter.

Durch den Kontakt mit ihren Kunden kennt sie aber auch kritische Stimmen. „Unter anderem die verringerte Zahl der Parkplätze wurde angesprochen“, weiß die Apothekerin. Zudem hätten einige Nutzer Angst auf den Radstreifen, wenn ein Lkw die Fahrspur nutze.

Der wahre Härtetest startet aber erst mit dem Rhododendronparkfest und der Sommersaison, wenn die Urlauber kommen und die Kurstraße noch viel mehr genutzt wird, als aktuell. Roman Ferken, Chef der Tourismus- und Kur GmbH (TuK), hat aber schon positives Feedback bekommen. „Ein großes Lob für die Aufbereitung der Kurstraße und den Radweg. Große Freude – und weiter so“, zitiert Ferken einen Zettel, den ein Tagesgast aus Rostock dem Haus des Gastes hinterlassen hatte.

Claudia Labude-Gericke