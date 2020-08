Rostock

Mussten fast 300 Menschen im Landkreis Rostock in Quarantäne, weil bei einem Corona-Test ein Fehler gemacht wurde? Im Fall der Ostsee-Grundschule in Graal-Müritz, die am Freitag wegen eines Corona-Verdachts geschlossen wurde, deutet sich eine überraschende Wendung an. Der Landkreis Rostock räumte am Mittwoch ein, dass der Test eines Schülers möglicherweise fehlerhaft ist.

„Wir haben den begründeten Verdacht, dass dieser Test falsch gelaufen ist“, sagte Landkreis-Sprecher Michael Fengler. Sollte sich das am Donnerstag erhärten, will der Landkreis unverzüglich die Quarantäne für die Betroffenen aufheben und am Montag wieder mit dem Schulbetrieb in dem Ostseebad starten.

Anzeige

Zwei Abstriche an einem Tag

Der Schüler war am Donnerstag mit seinen Eltern zum Arzt gegangen, weil er über Covid-19-ähnliche Symptome klagte. In einer Arztpraxis wurde ein Abstrich entnommen und an ein privates Labor geschickt. Zeitgleich wurde in der Arztpraxis auch eine zweite Person auf das Virus getestet. Nach OZ-Information handelt es sich um eine 20 Jahre alte Frau.

Weitere OZ+ Artikel

Noch am Abend teilte das Labor den Behörden mit, dass beide Tests positiv seien. Am Freitag wurde deshalb die Schule für 14 Tage geschlossen. Alle Schüler, Lehrer, Beschäftigen und auch viele Eltern mussten in Quarantäne. Zusammen um die 300 Personen. Sämtliche Tests bei den Betroffenen waren bisher aber negativ.

Verunreinigt in Arztpraxis?

Schon am Sonnabend gab es Zweifel, ob sich der Schüler wirklich mit dem Coronavirus infiziert hat. Denn das Gesundheitsamt konnte keinerlei mögliche Ansteckungsquelle ausfindig machen. Zudem waren Kontrolltests am Freitag, am Sonnabend und auch am Sonntag negativ. Der Landkreis schaltete daraufhin die Rechtsmedizin der Uni-Klinik Rostock ein.

Die Experten sollten überprüfen, ob im Labor oder gar schon bei der Probenentnahme Fehler gemacht worden sind. „Die Rechtsmediziner stellen fest, dass die Original-Probe des Schulkindes verunreinigt ist. Sie kann daher nicht eindeutig zugeordnet werden“, so Landkreis-Sprecher Fengler.

Schule schon Montag wieder offen?

Die fast 200 Kontaktpersonen des Schülers müssen am Donnerstag erneut zum Test. „Wenn diese Tests weiterhin negativ ausfallen, könnte die Schule am 17. August wieder geöffnet werden“, sagt Fengler. Warum nicht sofort die Quarantäne für so viele Menschen aufgehoben wird? „Wir müssen sicher wissen, dass das Kind nicht infiziert ist.“

Kita-Kinder in Quarantäne

Unterdessen meldete der Landkreis Ludwigslust-Parchim einen Corona-Fall in einer Kita in Wittenburg. 25 Mädchen und Jungen der Kita, zwei Erzieher sowie Familienangehörige des infizierten Kindes sind in Quarantäne geschickt worden. Landesweit wurden am Mittwoch zwei neue Infektionen vom Landesgesundheitsamt gemeldet.

Lesen Sie auch:

Von Andreas Meyer