Graal-Müritz

Die Zeit ist knapp für den Bettenwechsel am Wochenende in den Hotels entlang der Küste. Im „Haus am Meer“ in Graal-Müritz sind die Gäste am Samstag gleich nach dem Frühstück abgereist. Bis 11 Uhr müssen die Zimmer verlassen sein, nur vier Stunden später ziehen schon die nächsten Urlauber ein.

Angelika Streich und Monika Gutjahr sind ein eingespieltes Team. Ihren Putzwagen haben die Damen vom Housekeeping vor Zimmer 321 geparkt. Mit Gummihandschuhen und Mundschutz betreten sie den Raum. Fenster auf und Lüften – „das ist immer die erste Aktion“, sagt Angelika Streich, die sich seit 1999 in diesem Hotel um Ordnung und Sauberkeit kümmert.

Anzeige

Die Corona-Pandemie hat das Berufsleben von Hotel-Mitarbeitern in ganz Mecklenburg-Vorpommern auf den Kopf gestellt. Nach der Schließung aller Häuser im Frühjahr durften sie nicht arbeiten, nach der Wiedereröffnung im Sommer standen sie unter besonderer Beobachtung: Viele Menschen befürchteten, Urlauber würden das Virus in die Hotels tragen. Die OZ hat Angelika Streich und Monika Gutjahr für einen Tag begleitet, um herauszufinden, was von den Sorgen geblieben ist – und was mittlerweile zur eingespielten Routine gehört.

Weitere OZ+ Artikel

„Jetzt noch desinfizieren, alles was ein Gast angefasst haben könnte“

Angelika Streich (r.) putzt den Spiegel im Bad. Quelle: Doris Deutsch

Das Hotelzimmer ist das Aushängeschild eines jeden Hauses, der private Rückzugsort des Gastes in einer fremden Umgebung. Zwischen Ab- und Anreise bleiben den Zimmermädchen nur knapp vier Stunden, um alle Zimmer wieder herzurichten. „Zuerst wird der Müll entsorgt“, erzählt Monika Gutjahr und sammelt Pizzacartons und Cola-Flaschen ein, Bonbonpapier und Tempotaschentücher, die neben dem Bett liegen. Dann wechseln die Frauen gemeinsam die Bettwäsche. „Das ist der schwerste Teil“, sagt Gutjahr. Zum Aufziehen der frischen Laken kniet sie sich vor das Bett. „Rücken schonen“, erklärt die 55-Jährige lachend. Zimmerreinigung verlangt körperlichen Einsatz, da müsse man sich fit halten. Dann teilen sich die Zimmerfrauen auf: Saugen und Wischen im Wohnbereich übernimmt Monika Gutjahr, während ihre Kollegin das Bad gründlich putzt. An der Heizung im Bad hängt noch eine Unterhose. „Die geht auch weg, wird wohl keiner vermissen“, sagt Angelika Streich.

Die Frauen haben alles im Blick, jeder Fleck wird weggewischt. Ihre Hände können einfach nicht ruhen, streichen hier noch ein Kissen glatt und stellen alles an seinen Platz. „Jetzt noch desinfizieren, jeden Tür- und Fenstergriff, alle Schrankknöpfe, alles, was der vorherige Gast angefasst haben könnte“, erklären sie. So verlangen es die Corona-Regeln. „Natürlich mit einem Extra-Lappen. Das ist Mehrarbeit, aber die Gäste sollen sich ja wohl und sicher fühlen“, finden die Zimmermädchen und eilen zum nächsten Raum. Am Samstag sind es nur fünf Zimmer, die gereinigt werden müssen. Am Sonntag sind es 14 Zimmer und Appartements, die für neue Urlauber hergerichtet werden müssen. „Aber da bekommen wir Verstärkung von zwei Kollegen“, sind die Frauen froh.

Kommentar: Respekt dem Servicepersonal

Ausgebucht bis Ende September

Das „Haus am Meer“ hat ein Einzel- und 26 Doppelzimmer, sowie sieben Appartements. 1993 haben die Familien Lange und Nippkow aus der Region das einstige Ferienheim der Rostocker Getreidewirtschaft gekauft. 1995 haben sie ihr Hotel eröffnet, das heute in zweiter Generation von den Söhnen Thomas Lange und Detlef Nippkow geführt wird. Die Chefs sitzen selbst an der Rezeption. An diesem Wochenende hat Detlef Nippkow Dienst. Immer wieder klingelt das Telefon. Kurzfristige Buchungen? „Leider nicht“, sagt Nippkow. Das Hotel ist bis Ende September ausgebucht.

Lesen Sie auch: Trotz Corona: Warum Sommersaison für viele Gastro-Betriebe in MV nicht verloren ist

Schließung wegen Corona war ein Desaster

Die Betreiber sind froh, denn die pandemiebedingte Schließung seit März hat schwere Nachwirkungen und „war einzigartig in der Geschichte“, wie es Thomas Lange beschreibt. Der ganzjährige Hotelbetrieb lief gut, 25 Mitarbeiter hatten ein gutes Auskommen. „Wir waren finanziell gut aufgestellt“, denkt Lange zurück, „aber die Corona-Krise hat uns den Boden unter den Füßen weggezogen.“ Stornierungen, Absagen, Rückabwicklung von Verträgen. Die Kollegen wurden in Kurzarbeit geschickt, alle Rücklagen aufgebraucht. Mit einem Kredit und staatlicher Hilfe konnten nur Löcher gestopft werden. „Deshalb waren wir froh, dass wir Mitte Mai wieder öffnen konnten“, sagt Nippkow. Doch die gute Auslastung, „die wir in den letzten Jahren auch hatten“, könne die Verluste nicht kompensieren.

Das geht den meisten Herbergen in Mecklenburg-Vorpommern so. Laut einer Umfrage des Hotel- und Gaststättenverbandes MV rechnet die Branche im Gesamtjahr mit Einbußen von 38 Prozent. Doch die Saison sei ganz gut gelaufen. Und auch für die nächste Zeit stünden die Zeichen auf grün. „Wir haben viele Reservierungen und bis Ende September einen guten Vorbuchungsstand“, sagt Roman Ferken, Leiter der Tourismus- und Kur GmbH (TuK) Graal-Müritz. 8500 Gästebetten hält das Ostseeheilbad in Hotels und Pensionen, auf dem Campingplatz, in Ferienwohnungen und Reha-Kliniken vor. „Bei schönem Wetter wird es auch im Oktober noch gute Belegungen geben“, ist Ferken optimistisch.

Bettenwechsel im "Haus am Meer" in Graal-Müritz. Hotelchef Detlef Nippkow begrüßt Johanna und Joachim Thiele aus Thüringen an der Rezeption. Quelle: Doris Deutsch

Coronabedingt sind viele neue Urlauber an die Ostseeküste gekommen. „Wir hatten in diesem Sommer viele Familien aus Süddeutschland zu Gast, die häufig zum ersten Mal in MV waren“, erzählt Hotelchef Nippkow. Alle Befürchtungen haben sich nicht bestätigt. „Wir hatten keinen Corona-Fall in Hotels oder Gaststätten, und die Mehrheit der Gäste hat die Einschränkungen akzeptiert“, hat Dehoga-Präsident Lars Schwarz erst vor einigen Tagen verkündet.

Auszubildende Lan Nguyen beim Frühstück am Tisch von Stammgast Andreas Schimmel aus München. Quelle: Doris Deutsch

Im „Haus am Meer“ beginnen Christina Kanitz und ihre Kollegen damit, das Frühstücksbüfett abzuräumen. Seit 6 Uhr ist sie im Restaurant: Büfett aufbauen, Kaffee kochen, abräumen, Tische säubern, eindecken für die nächsten Gäste. Stammgast Andreas Schimmel aus München genießt noch seine Tasse Tee, bevor er zur Radtour aufbricht. Er komme seit Jahren in dieses Hotel, der familiären Atmosphäre wegen, die Mitarbeiter seien sehr freundlich und zuvorkommend. Vor allem aber genieße er die Natur, das Klima. „Zum Mittelmeer ist der Weg für mich kürzer, aber hier ist es viel schöner“, sagt Schimmel.

Hotelchef stolz auf sein Team

Das hört Hotelchef Nippkow gern. Er ist stolz auf sein Team, das gerade in diesen Zeiten Höchstleistungen vollbringe. Neue Gäste sind da. Johanna und Joachim Thiele aus Thüringen sind angereist und wollen eine Woche lang in Graal-Müritz entspannen. „Das Zimmer ist noch nicht fertig“, erklärt Nippkow kurz vor 12 Uhr. Kein Problem für die Urlauber, die schon eine Stunde später ihre Schlüssel bekommen. Zum Bettenwechsel am Sonntag sitzen Thieles gemütlich am Frühstückstisch, während die Zimmerfeen mit Staubwedel und Desinfektionsmittel im Haus unterwegs sind und im Akkord diesmal 14 Zimmer empfangsbereit machen.

Übernachtungen deutlich zurückgegangen „Corona hat den Tourismus so hart wie kaum eine andere Wirtschaftsbranche getroffen“, erklärt Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) zur Halbzeitbilanz der Branche. Die Übernachtungszahlen in den Beherbergungsbetrieben des Landes sind im ersten Halbjahr deutlich gesunken. Von Januar bis Juni wurden etwa acht Millionen Übernachtungen registriert – nach Angaben des Statistischen Landesamtes 41,5 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Gäste sank im selben Zeitraum um 46 Prozent auf etwa zwei Millionen. Die größten Verluste mussten Jugendherbergen (81,8 Prozent) hinnehmen, auf Campingplätzen fiel der Gästerückgang mit 18,2 Prozent am geringsten aus. Zwischen Ende Juni und Mitte September, also den Sommerferien, rechnet der Landestourismusverband mit etwa vier Millionen Urlaubern. Dies sei auf jeden Fall ein Rückgang. In MV stehen bis zu 450 000 Übernachtungsbetten zur Verfügung. Im vergangenen Jahr wurden laut Tourismusverband etwa 34 Millionen Übernachtungen gebucht – ein Rekordwert. Den Anteil neuer Gäste, die zum ersten Mal ins Land kamen, schätzen die Touristiker auf 15 bis 20 Prozent. In früheren Jahren lag der Wert bei zehn Prozent.

Von Doris Deutsch