Graal-Müritz

Für den Direktor des Heimatmuseums endet in diesen Tagen eines der aufregendsten Kapitel seines Arbeitslebens – und das kurz vor seiner Pensionierung. Als „einmalig“ beschreibt Joachim Weyrich das, was er in den vergangenen Monaten erlebte. Kurz gesagt: Das Heimatmuseum ist seit dieser Woche um eine historische Attraktion reicher.

Wrackteil bei Strandwanderung entdeckt

Alles beginnt am 9. April diesen Jahres. An diesem Tag brachen Dieter und Birgit Borbe zu einer Strandwanderung im Bereich des Zeltplatzes auf und fanden ein historisches Schiffsteil, das ein Bagger bei Buhnenarbeiten just in dem Moment ans Tageslicht beförderte, als das Ehepaar dort entlangspazierte (die OZ berichtete). Sie witterten sofort, dass das nicht bloß ein einfacher Baumstumpf sein konnte. „Ich habe nämlich Spuren menschlicher Arbeit an dem Holz entdeckt“, erzählt der 70-jährige Diplom-Ingenieur. Das Ehepaar handelte richtig und bewahrte so ein großes Stück Kulturgut.

Sie informierten Joachim Weyrich vom Heimatmuseum und Dr. Jens Auer, der als Unterwasserarchäologe beim Landesamt für Kultur- und Denkmalpflege arbeitet.

Vorderer Schiffsteil ist bis zu 400 Jahre alt

Bei dem Unterwasserarchäologen weckt das 2,46 Meter lange bearbeitete Eichenholz sofort großes Interesse, denn es sind unter anderem Überreste einer Holzverbindung an dem Fund sichtbar. Nach eingehender Untersuchung steht nun fest: Es handelt sich um den Vordersteven eines hölzernen, kraweelgebauten Schiffes aus dem 16. bis 18. Jahrhundert. Das Holz bildete also den vorderen Abschluss vom Schiffsrumpf eines Kraweels – jener Schiffstyp, der Mitte des 15. Jahrhunderts im Hanseraum als Nachfolger der Kogge auftrat.

So sah das Schiff einst aus: Die „Lisa von Lübeck“ ist ein Nachbau eines Kraweels, jenes Schiffstyps, der Mitte des 15. Jahrhunderts im Hanseraum als Nachfolger der Kogge aufkam. Quelle: LUTZ ZIMMERMANN

Die Kraweelbauweise stammt aus dem Mittelmeerraum, wurde bereits von den alten Ägyptern angewendet und hat sich im mediterranen Raum über die gesamte Antike erhalten. Im ausgehenden Mittelalter war die portugiesische Karavelle der bekannteste Schiffstyp in dieser Bauweise und gab im deutschen Sprachraum damit der Bauweise ihren Namen. Sie kam über die Handelsbeziehungen der Hanse in den nordeuropäischen Raum und wurde zunächst bei den Koggen im Bereich des Schiffsbodens angewendet. Als die wohl bekanntesten Karavellen gelten die Begleitschiffe des Christoph Kolumbus.

Weiteres Teil gefunden – ein Spant

Nur eine Woche später fand ein Mitarbeiter des Bauhofes an fast der gleichen Stelle ein auffälliges, bearbeitetes Stück Holz am Strand, das sich als Spant herausstellte. Grund genug, den Graal-Müritzer Fundort von Studenten der Universität Rostock untersuchen zu lassen.

Nur wenige Tage später fand ein Mitarbeiter des Bauhofs dieses Teil an der Fundstelle – vermutlich ein Spant. Nun sollen Forschungstaucher den Grund der Ostsee absuchen. Quelle: Carolin Alm

Die Studenten und Dr. Jens Auer überflogen im Juni die Stelle mit einer Drohne, an der Dieter und Birgit Borbe gesehen hatten, wie der Bagger das Stück Holz aus dem Wasser zog. „Leider fanden sie keine weiteren Wrackteile“, sagt Dieter Borbe, der seitdem mit dem Unterwasserarchäologen in Kontakt steht. Doch Auer versprach, den Grund noch im Herbst von einem Team aus Forschungstauchern absuchen zu lassen. Der Experte vermutet nämlich noch weitere Schiffsteile in einer Torflinse unweit des Strandes.

Schiffsteil wird dauerhaft im Museum ausgestellt

Bis die Taucher anrücken, wurde nun erst einmal der Vordersteven ins Heimatmuseum gebracht und damit auch der Wunsch des Direktors erfüllt: Er wünschte sich damals, dass das Schiffsteil dauerhaft in Graal-Müritz ausgestellt wird. Die Gemeinde finanzierte die Aktion und Andreas König, ein Tiefbauer aus Graal-Müritz, fertigte eine Metall-Einfassung an und betonierte den Fuß, auf dem der Steven befestigt ist, im Boden vor dem Heimatmuseum ein.

Mitarbeiter der Firma "AK Tiefbau und Rohrleitungsbau" stellten den Vordersteven vor dem Museum auf. Quelle: Carolin Alm

Für Dieter Borbe, der beobachtete, wie „sein“ Fund mithilfe eines Autokrans zum Ausstellungsort schwebte, war es ein besonderer Tag. Er fand zwar schon 69 Bernsteine an einem einzigen Tag und zu DDR-Zeiten eine Radiowettersonde aus Westdeutschland, aber das Wrackteil bezeichnet er als den Fund seines Lebens.

Von Carolin Alm