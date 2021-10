Graal-Müritz

Das beschauliche Ostseeheilbad Graal-Müritz (Kreis Rostock) wird von einem schweren Gewaltverbrechen erschüttert. Mitte Oktober wurden die Leichen eines Ehepaares in dessen Wohnung gefunden. Die Polizei geht von einem erweiterten Suizid aus, konkret heißt das: Der 77-jährige Manfred B. hat zuerst seine 60-jährige Ehefrau Bärbel B. ermordet, anschließend sich selbst getötet. Auslöser für die schreckliche Tat: Eifersucht.

Der Fall wurde erst jetzt bekannt – nicht etwa, weil die Polizei das Verbrechen mitteilte, sondern weil sich besorgte Anwohner an die Presse gewandt hatten. Die Gerüchteküche brodelt seitdem, für einiger Bewohner gibt es kein anderes Gesprächsthema mehr. Was ist in der beschaulichen Wohnsiedlung in Ostseenähe passiert?

Spurensuche vor Ort: Der Wohnblock wirkt sehr gepflegt, im Treppenflur steht eine liebevoll hergerichtete Dekoration, an vielen Wohnungstüren hängen freundliche Gebinde oder Kränze. Nette Sprüche auf den Fußmatten grüßen Besucher. Nichts deutet darauf hin, dass sich hinter einer unscheinbar wirkenden Tür im vierten Stock ein tödliches Eifersuchtsdrama abgespielt hat.

Schweres Verbrechen in Graal-Müritz: Rentner Manfred Budny (77) tötet offenbar aus Eifersucht Ehefrau (60) und dann sich selbst Quelle: Stefan Tretropp

War Eifersucht das Motiv?

Es ist Mittwoch, der 13. Oktober. Nach einem Hinweis, dass seine Eltern telefonisch nicht erreichbar sind, greift auch der 40-jährige Sohn der späteren Opfer zum Telefon. Auch er kann Mutter Bärbel und Vater Manfred nicht erreichen. Ein ungutes Gefühl kommt in Marko B. auf.

Seine beste Freundin und er beschließen, gemeinsam zur elterlichen Wohnung zu fahren. Es ist gegen 17.45 Uhr. „Beim Hochgehen hatten wir schon ein schlechtes Gefühl“, beschreibt Freundin Steffi die beklemmende Situation.

Marko öffnet schließlich die Tür und sieht seine Mutter regungslos auf dem Küchenboden liegen. Aus Angst verlässt er umgehend die Wohnung und bittet Steffi zu schauen, ob die 60-Jährige tot ist. Dann die Gewissheit, es gibt nichts mehr zu retten. Bärbel B. liegt mit aufgeschnittener Kehle auf dem Fußboden der Küche. Auch Steffi tritt zurück, wählt um 17.54 Uhr den Notruf.

Als die Rettungskräfte eintreffen, bitten Sohn und Freundin diese, die Wohnung weiter abzusuchen. „Wir hatten eine schlimme Vorahnung“, fügt Steffi an. Und tatsächlich: Auf dem Bett, so interne Informationen, liegt der tote Ehemann Manfred B. – in seiner Brust steckt ein Küchenmesser.

Es schließt sich ein bis in die Nacht andauernder Polizeieinsatz an. Ermittler der Spurensicherung sind am Tatort, sichern die ganze Nacht und auch Tage später noch Beweise. In den frühen Morgenstunden, gegen 2.30 Uhr, werden die Leichen abtransportiert. Zwei Tote: Das spricht sich in der Nachbarschaft schnell herum.

Die Mutmaßungen schießen ins Kraut, was wohl passiert sein könnte. Mehrere Anwohner sprechen von einem „liebevollen Verhältnis“, was beide zueinander gehabt hätten. „Sie gingen Hand in Hand, wirkten rundum glücklich. Alles war Friede, Freude, Eierkuchen“, erzählt eine ältere Dame.

Doch der Schein trog: In der Ehe kriselte es. Für die Nachbarn zuletzt auch optisch zu erkennen: Sie gingen nicht mehr Händchen haltend, nur noch jeder für sich. Die 60-Jährige hatte eine neue Bekanntschaft kennengelernt, der 77-jährige Ehemann wusste davon. „Er wollte die Ehe unbedingt retten und sich nicht trennen“, erzählt Steffi.

Manfred B. habe sich bereits eine neue Wohnung gesucht, klar kam er damit aber nie, zu groß war die Angst vor der Einsamkeit. „Wir vermuten, dass er im Affekt gehandelt hat. Er stand unter einem großen Druck“, berichtet die Freundin des Sohnes.

Staatsanwaltschaft hält sich bislang bedeckt

Die Staatsanwaltschaft hält sich zu den Hintergründen dieses Falls bedeckt. Sprecher Harald Nowack: „Wir gehen von einem erweiterten Suizid aus. Für uns schließen sich keine weiteren Ermittlungen an, da der Beschuldigte tot ist und wir nicht davon ausgehen, dass ein Dritter die Tat begangen hat.“ Das Obduktionsergebnis läge auch schon vor, das Ergebnis wollte Nowack aber nicht kommentieren.

Die Nachbarn sind geschockt, als sie die Details zum Ableben des Ehepaars hören. „Ich kann es einfach nicht fassen, hier bei uns? Sowas?“, fragt ein Mann.

Eine andere Bewohnerin erinnert sich daran, dass Manfred B. regelmäßig große Gemälde aus der Wohnung in sein Auto trug. „Er konnte richtig gut malen und stellte seine Werke beim Seebrückenfest aus“, sagt eine Frau.

Eine Recherche ergibt: Der 77-Jährige hatte sich zuletzt intensiv mit der Ölmalerei beschäftigt. Seine häufigsten Motive: Schiffe, Küstenlandschaften und Kopien alter Meister, wie Rembrandt. Auch auf der Hanse Sail war er langjähriger Gast.

Die Anteilnahme im Wohnhaus ist groß. Eine Frau sammelte Spenden für eine Karte, in der die Nachbarn ihre Trauer ausdrücken. „Das tut in dieser schweren Zeit wirklich gut“, sagt Markos Freundin Steffi mit Tränen in den Augen.

