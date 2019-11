Graal-Müritz bekommt eigenes Weihnachtsdorf

Graal-Müritz

Das Ostseeheilbad plant im zu Ende gehenden Jahr noch eine Premiere: Vom 29. November bis zum 22. Dezember öffnet in Graal-Müritz ein Weihnachtsdorf. Veranstalter des Advents-Spektakels ist die Hansesteward Verwaltungs GmbH aus Rostock, die im Ort einen Strandkiosk betreibt. „Wir haben im Sommer in der Gemeinde auch schon das Kurstraßenfest organisiert und uns danach überlegt, was im Ort noch möglich wäre“, sagt Stefanie Kischel. Daraus wäre dann die Idee entstanden, einen eigenen Weihnachtsmarkt aufzubauen – so, wie ihn fast alle anderen Seebäder entlang der Ostseeküste schon haben.

Die Planung sei eine Herausforderung gewesen. „Wir haben vor gut zwei Monaten angefangen, da waren natürlich fast alle Händler, Künstler und Handwerker schon ausgebucht“, so Kischel. Sie freut sich, dass es dennoch gelang, ein buntes Programm zusammenzustellen.

Weihnachtsgrüße aus der Fotohütte

Das Weihnachtsdorf wird auf einem Teil des Seebrückenvorplatzes aufgebaut. Neben dem Hotel Ostseewoge lädt es an den Adventswochenenden immer von Freitag bis Sonntag zum Besuch ein. „Wir haben einen Weihnachtsbaum, das Krippenspiel, eine kleine Bühne, ein Karussell und einige Händlerstände. Für die Verpflegung gibt es eine Glühweinhütte sowie eine Zuckerbäckerei“, sagt Kischel. Besucher könnten außerdem von einer Fotobox aus Weihnachtsgrüße versenden.

Immer samstags käme der Weihnachtsmann vorbei und hätte Geschenke im Gepäck. „Sonntags besucht uns eine Märchentante. Dann wird der Adventskalender geöffnet und eine weihnachtliche Geschichte vorgelesen“, erklärt die Organisatorin. Wer wichteln möchte, könnte ein Paket unter den großen Weihnachtsbaum legen und dafür ein anderes mitnehmen.

Kusswettbewerb unterm Mistelzweig

Auch zum Programm gehöre ein Kusswettbewerb. „Wir haben Mistelzweige besorgt und wollen mal schauen, wessen Lippen am längsten aneinanderhalten“, so Kischel. Wer möchte, könne sich auch sonst noch spontan vor Ort für einen Auftritt auf der Bühne melden. Ob Sternsinger, Musiker oder Zauberer – die Bühne stünde für verschiedene Darbietungen offen.

Gemeinde freut sich über Engagement der Veranstalter

Bürgermeisterin Benita Chelvier ( CDU) freut sich über das Engagement der Veranstalter. „Ich finde das eine tolle Sache, denn einen solchen Weihnachtsmarkt haben sich viele Einwohner und Gäste schon lange gewünscht“, sagt sie. Dennoch sei es bisher nicht gelungen, ein regelmäßiges Angebot zur Adventszeit zu etablieren.

Die Tourismus- und Kur GmbH des Ostseeheilbades hatte ihr Programm bisher vor allem auf die Feiertage konzentriert. In diesem Jahr gibt es im Haus des Gastes am 21. Dezember wieder ein Weihnachtssingen.

Bei Erfolg soll der Markt zur Tradition werden

Sollte die Weihnachtsdorf-Premiere zum Erfolg werden, planen die Veranstalter, daraus eine Tradition werden zu lassen. „Mit längerem Planungs-Vorlauf können wir das Angebot vor Ort dann sicher auch noch ausbauen“, sagt Organisatorin Stefanie Kischel.

Das sind die Höhepunkte im Weihnachtsdorf Das erste Graal-Müritzer Weihnachtsdorf ist zwischen dem 29. November und dem 22. Dezember aufgebaut. Geöffnet ist es immer an den Adventswochenenden: Freitags von 13 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 18 Uhr und sonntags wieder 13 bis 18 Uhr. Jeden Samstag kommt um 14.30 Uhr der Weihnachtsmann und hat Geschenke dabei. Immer samstags um 17 Uhr gibt es einen Kusswettbewerb unterm Mistelzweig. Sonntags um 13 Uhr wird der Adventskalender geöffnet – wer ein paar Quizfragen für Groß und Klein beantworten kann, erhält ein Präsent. Sonntags um 14.30 Uhr liest eine Märchentante weihnachtliche Geschichten vor. Anstelle von Rentieren schauen auch Pferde vorbei: Am 7. sowie am 21. Dezember sind jeweils von 13 bis 15 Uhr die Bernsteinreiter vor Ort und laden zum Ponyreiten ein.

Lesen Sie auch:

Theater in MV starten Weihnachtsvorstellungen für Kinder

Rostock: Historischer Weihnachtsmarkt bangt um seine Zukunft

13,5-Meter-Tanne schmückt Wismarer Markt

Von Claudia Labude-Gericke