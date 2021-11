Graal-Müritz

Eine meterhohe Stechpalme verdeckt die Inschrift des Grabsteins und der Rhododendron verhüllt ihn wie ein Schleier. Dabei ist es die Grabstelle des ersten Graal-Müritzer Apothekers, der im Mai 1937 in dem Ostseebad starb.

Unweit von ihm, und in einem ähnlich verwahrlosten Zustand, befindet sich die letzte Ruhestätte des Bierverlegers Heinrich Lettow, der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Pensionen und Hotels mit dem Hopfensaft versorgte und der vielen älteren Graal-Müritzern mit seinem großen Dreirad noch heute in Erinnerung geblieben ist. Seinen Gedenkstein gibt es noch auf dem Friedhof – allerdings gibt es keine Nachfahren mehr, die die Stätte pflegen können. An dieser Stelle kommt das Ehepaar Borbe ins Spiel.

Die Menschen gingen, die Steine blieben

Dieter und Birgit Borbe fielen bei einem Spaziergang über den Friedhof die vielen vergessenen Grabstätten auf, die verstreut über den ganzen Friedhof neben gepflegten jungen Gräbern liegen. Die Menschen gingen, die Steine blieben und der Zahn der Zeit nagte.

Zugewachsen und verwildert: Um die historischen Grabanlagen kümmert sich künftig die Initiative. Quelle: Carolin Alm

Das Paar interessierte sich zunächst vor allem für die Gräber von Fischern und Seefahrern. „Zu viele waren in den vergangenen Jahren einfach verschwunden, wenn die Liegezeit abgelaufen und die Nachkommen verstorben oder verzogen waren. Wir wollten verhindern, dass mit den historischen Gräbern, darunter Kleinode der Grabarchitektur, auch der Kulturwert verschwindet“, erklärt Dieter Borbe den folgenden Schritt, der zum Auslöser für ein großes Projekt wurde.

Pastorin Katharina Gladisch und Initiator Dieter Borbe an der Nordseite der Kirche. Hier sollen die historischen Grabsteine verankert werden. Quelle: Carolin Alm

Ehepaar kauft Kapitäns-Grab

Der 70-Jährige, der mittlerweile in Weimar lebt, aber in Graal-Müritz aufwuchs, kaufte zusammen mit seiner Frau das Grab von Kapitän Hermann Grahl. Mit 1000 Euro retteten sie es so vor der Auflösung. Sie reinigten den Stein, reparierten den Sockel, entfernten den Wildwuchs und pflegen seitdem die Grabstelle des 1929 verstorbenen Kapitäns und seiner Frau Emmy.

Das Kapitäns-Grab der Familie Grahl wurde von Dieter und Birgit Borbe gekauft und wird seitdem von ihnen gepflegt. So schön sollen auch die anderen Ruhestätten werden. Quelle: Carolin Alm

Auch die Familiengeschichte recherchierten sie und erfuhren, dass die Grahls die bedeutendste Seefahrerfamilie des Ortes war. „Ab 1784 gingen aus ihr vier Kapitäne und Schiffsoffiziere aus vier Generationen hervor“, weiß Borbe, der auch eine Hinweistafel an der Ruhestätte aufstellen ließ, auf der die Familiengeschichte zusammengefasst wurde.

Initiative wird von Gemeinde unterstützt

Bei dem Friedhofsverwalter Frank Nickel und Pastorin Katharina Gladisch stieß die ungewöhnliche Initiative des Ehepaars auf große Gegenliebe: „Ich finde es schön, wenn man Friedhöfe nicht als tot empfindet, sondern sich hier mit dem Leben und den Menschen auseinandersetzt.“ Ehepaar Borbe, der Friedhofsverwalter und der Direktor des Heimatmuseums, Joachim Weyrich, gründeten eine Initiative, die nicht nur Unterstützung von der Nordkirche bekommt, sondern die auch mit 10 000 Euro von der Gemeinde bedacht wurde.

Von dem Geld sollen nicht nur die historischen und großen Grabstätten gepflegt, sondern auch Steine von Verstorbenen gesichert werden, deren Liegezeit abgelaufen ist.

Grabsteine ziehen an Nordseite der Kirche

„Doch galt unser Anliegen zunächst der maritimen Traditionslinie des Ortes, verfolgen wir jetzt einen erweiterten Ansatz.“ Dieter Borbe und die anderen Mitglieder der Initiative mit dem Namen „Bewahrung historischer Grabkultur Graal-Müritz“ wollen auch die Entwicklung an Land sichtbar machen – sozusagen vom Klosterhof aus mittelalterlichen Zeiten bis zum heutigen Seeheilbad. „Nicht zu Unrecht wirbt Graal-Müritz bei Bewohnern und Touristen mit dem Slogan ,Ostseebad mit Tradition’“.

So sieht das Grab des einstigen Bierverlegers Lettow heute aus. Quelle: Carolin Alm

An der Nordseite der Kirche wird ein Streifenfundament gesetzt, auf dem die alten Grabsteine von kleinen Gräbern verankert werden und somit nicht mehr hinter einem Wildwuchs in Vergessenheit geraten, sondern den Besuchern ihre Geschichte erzählen können. Es sollen Grabsteine von Menschen sein, die einen Querschnitt durch die Graal-Müritzer Bevölkerung darstellen: Der letzte Büdner, der erste Apotheker, ein viel zu früh verstorbenes Kleinkind, Maler- und Maurermeister ziehen unter anderem mit ihrem Stein an die Nordseite der Kirche und finden dort ein letztes Mal ihre Ruhe. Die großen Gräber mit ihren zum Teil monumentalen Steinen und Kreuzen bleiben, wo sie sind, werden aber aufgearbeitet und gepflegt.

„Wir stehen in den Startlöchern“

Die Vorarbeit ist bereits geleistet. Inzwischen erreicht Dieter Borbe jede Information über ein abgelaufenes Grab, an dem die Angehörigen keine Ansprüche mehr erheben, sodass zurzeit kein Verlust von wertvollen Steinen und den dahinter liegenden Geschichten zu erwarten sei.

Die Grabanlage von Familie Suhr ist die älteste auf dem Friedhof in Graal-Müritz. Nachfahren gibt es hier nicht mehr. Die Lukaskirche ist noch jung, sie wurde im Jahr 1908 eingeweiht. Quelle: Carolin Alm

Mehr als 100 Grabstätten und Grabsteine hat Borbe mittlerweile inventarisiert und acht zunächst im Wirtschaftshof des Ortes gesichert, bis das Fundament – voraussichtlich im Frühjahr – fertig ist. „Wir stehen in den Startlöchern“, sagt Dieter Borbe. 24 Steine haben auf dem Fundament Platz. Für die Zukunft plant die Initiative auch die Herausgabe eines Faltblatts, in dem die Geschichte der Familie kurz niedergeschrieben wird.

Von Carolin Alm