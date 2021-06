Graal-Müritz

Die Gemeinde Graal-Müritz verzichtet im kommenden Schuljahr auf den Elternanteil für Lernmittel. „Damit wollen wir einen kleinen Beitrag zur Entlastung von Familien mit Kindern in Pandemie-Zeiten leisten“, sagt Bürgermeisterin Benita Chelvier.

Die CDU-Fraktion hatte einen entsprechenden Antrag gestellt, weil viele Familien aufgrund von Kurzarbeit oder Jobverlust in eine finanzielle Notlage geraten sind. Es gebe zahlreiche Unterstützungsmaßnahmen der Bundesregierung. „Aber wir wollen mit dem Antrag ein Zeichen für die Familien und unsere Kinder in unserem Ort setzen“, erklärt Fraktionschef Jörg Griese.

Derzeit besuchen 105 Mädchen und Jungen die Grundschule in Graal-Müritz, die Zahlen werden auch im nächsten Schuljahr ähnlich sein. Pro Kind sind von den Eltern Kosten von 30 Euro für Lernmittel zu entrichten. „Die Gemeinde würde auf etwa 3150 Euro verzichten“, rechnet Griese vor. „Eine überschaubare Summe und für den Haushalt der Gemeinde kein wirtschaftliches Risiko.“ Gegenfinanziert wird diese Geste für die Familien aus dem Budget für Schulmöbel. Jedes Jahr werde für die Beschaffung von Tischen und Stühlen ein Betrag im Haushalt eingeplant. Das sei in diesem Jahr nicht notwendig, so dass die Mittel zur Verfügung stehen.

Keine Tourismusabgabe für Unternehmen und Zweitwohnungsbesitzer

Auch Unternehmen und Zweitwohnungsbesitzer werden entlastet. „Wir werden in diesem Jahr keine Fremdenverkehrsabgabe erheben“, sagt die Gemeindechefin. Zur Deckung ihrer Aufwendungen für Tourismuswerbung und touristische Angebote zahlen Selbstständige, die vom Fremdenverkehr in der Gemeinde Graal-Müritz profitieren, eine Abgabe. „Das sind im Schnitt 110 000 Euro im Jahr, die die Gemeinde zu hundert Prozent für touristische Zwecke an die TUK weiterreicht“, erklärt Jörg Griese, der dies im Namen der CDU-Fraktion beantragt hat. „Die Pandemie hat vielen Firmen arg zugesetzt“, sagt Griese. „Kurzarbeit, Mitarbeiter haben sich umorientiert, sind weggezogen“, so Griese, „viele wissen nicht, wie es weitergeht und da ist es einfach ein gutes Signal, sie von dieser Abgabe zu entbinden.“

Mit der Tourismus- und Kur GmbH Graal-Müritz (TUK) wurde das mögliche Defizit im Vorfeld beraten. „Von den Gesellschaftern kam Entwarnung“, berichtet Griese, „trotz Pandemie hatte die TUK einen positiven Abschluss, es schmerzt also nicht und die Geschäftsleute werden entlastet.“

Von Doris Deutsch