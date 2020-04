Graffiti-Sprayer in Rostock:  Polizei schnappt Männer auf frischer Tat

Mehrere Männer sind in der Nacht zu Donnerstag beim Graffiti sprühen in Rostock von der Polizei erwischt worden. Eine Gruppe wollte in Dierkow vor der Polizei flüchten, zwei Männern gelang die Flucht nicht. Sie waren der Polizei bereits bekannt. Auch in der KTV waren Graffitisprayer unterwegs.