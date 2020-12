Rostock

In der Street-Art-Community ist es nicht anders als in der Gemeinde der bildenden Kunst. Es gibt das breite Spektrum von talent- und sinnlosen Schmierereien, blankem Destruktivismus, Mittelmaß und eine dünne Sahneschicht von Genialität. Der Gedenktafel für den Spielmann-Opa, der im Alter von 98 gestorben ist und zum guten Ton der Hansestadt gehörte, übers Gesicht zu schmieren, ist ebenso talentbefreit und respektlos, wie einer Plastik den Hintern zu versilbern – nein, liebe Sprayer, bei den Ringern von Jo Jastram geht es nicht um Sex, sondern ums Ringen (das sportliche wie menschlich-ästhetische). Aber Kunst zu verstehen, setzt eben auch Erkenntnis voraus, die über den Horizont von Netflix-Bildung hinaus geht. Das klingt arrogant, ist auch so gemeint.

Die konzeptionellen Werke eines Banksy oder der berühmte Hamburger Tag „OZ“ tragen einen Geist von Genialität in sich. Mit Graffiti lebt die Gesellschaft seit Jahrzehnten, mit Zerstörung auch von Kunstwerken im öffentlichen Raum weit länger. Da helfen alle Konzepte nicht. Nicht wenige Künstler sehen in der öffentlichen Bearbeitung ihrer Werke einen natürlichen Prozess wie Witterung oder Patina. Sich an Kunst abzuarbeiten, ist ihr innerstes Wesen. Sich darüber zu ärgern, erfreut nur die Ahnungslosen. Also: So what!

Von Michael Meyer