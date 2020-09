RSAG - Gratis Bus und Bahn fahren in Rostock: So kam die Aktion am Sonnabend bei den Gästen an

Kostenlos mit Bus und Bahn: Das können am Sonnabend viele Passagiere im Rostocker Nahverkehr. Wir haben uns umgehört, wie die Aktion bei den Menschen ankommt und festgestellt: Ein Ärgernis ließ sich wohl nicht vermeiden.