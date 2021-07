Helden gesucht: Die OSTSEE-ZEITUNG und der Rostocker Hanse-Sail-Verein verlosen einen Gratis-Segeltörn während der Sail. An Bord dürfen Menschen, die sich in Zeiten der Pandemie besonders engagiert haben. Wie die Teilnahmeregeln sind und wo es sonst noch freie Plätze an Bord gibt: