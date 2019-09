Markgrafenheide

Eine Frau hat am Freitagnachmittag die Leichen ihrer Eltern in einer Rostocker Kleingartenanlage gefunden. Der Vorfall hatte sich nach Angaben der Polizei in einer Markgrafenheider Anlage an der Albin-Köbis-Straße ereignet.

Die Hintergründe zum Ableben der beiden Personen sind derzeit noch völlig unklar. Die Mordkommission wurde eingeschaltet, da auch ein Verbrechen nicht ausgeschlossen werden kann.

Torsten Sprotte, Einsatzleiter der Polizei am Tatort, teilte mit, dass es sich bei den Toten um zwei über 80-Jährige handelte, eine Frau und ein Mann. Beide waren ein Ehepaar. „Das Ungewöhnliche ist, dass beide Personen zur etwa selben Zeit verstorben sind“, teilte Sprotte mit.

Hintergründe derzeit noch unbekannt

Da neben einem erweiterten Suizid und einem natürlichen Ableben auch ein Verbrechen nicht ausgeschlossen werden konnte, kamen neben Ermittlern der Kriminalpolizei auch Gerichtsmedizin, Kriminaltechniker und Beamte der Mordkommission zum Einsatz. Bestandteil der Untersuchungen ist ein Einsatz eines Rettungswagens in der vergangenen Woche, der unter Umständen Auskunft zum gesundheitlichen Zustand der Verstorbenen geben kann.

Die Ermittlungsarbeit dauerte mehrere Stunden an. Wie es hieß, war die Lage der beiden aufgefundenen Leichen ungewöhnlich – die Toten befanden sich vor ihrer Laube liegend beziehungsweise sitzend. „Wir können noch kein abschließendes Ergebnis mitteilen, alles andere wäre reine Spekulation“, erklärte Torsten Sprotte. Die Ermittlungen zu den Todesumständen stehen demzufolge erst am Anfang. Von einem Tötungsdelikt wird derzeit nicht ausgegangen.

Düstere Gedanken? Nutzen Sie Hilfsangebote! Anonymes Gesprächs- und Beratungsangebot für Menschen in Not und Krisen: Kirchliche Telefonseelsorge, Tel. 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222 oder unter www.telefonseelsorge.de Kostenlose Beratung zur Wahl des geeigneten Therapeuten: Psychotherapie-Informations-Dienst, Tel. 030/20916 63 30, www.psychotherapiesuche.de Informationen für Betroffene und Angehörige: Stiftung Deutsche Depressionshilfe: www.deutsche-depressionshilfe.de; Deutschlandweites Info-Telefon: 0800 33 44 5 33 Kinder- und Jugendsorgentelefon: 0800-1110333

Von Stefan Tretropp