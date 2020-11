Warnemünde

Seit über zwei Wochen liegen zwei Schiffe der Umweltorganisation Greenpeace in Warnemünde – die Esperanza und der Eisbrecher Arctic Sunrise. Während die Esperanza ihren Einsatz in der Kampagne „Schutz für die hohe See“ beendet hat, ist die Arctic Sunrise aus dem Norden, rund um Grönland und Spitzbergen, nach Warnemünde gekommen.

„Endlich gibt es nicht mehr nur Kohlsalat“, beschreibt Ocke Deutschmann, erster Offizier auf der Esperanza, seine Gefühle, nachdem er etwa zwei Monate mit der „Esperanza“ unterwegs war. „Im Moment werden wir von einem lokalen Bio-Händler versorgt. Das Essen ist wirklich ausgezeichnet“, schwärmt er.

Im Einsatz gegen den industriellen Fischfang

Was er zuvor erlebt hat? „Wir haben in der Doggerbank der Nordsee Steine ausgeworfen, um die Hochseefischerei in diesem Bereich zu verhindern und das Schutzgebiet zu unterstützen“, sagt Deutschmann.

Außerdem hat das Team der Esperanza einen sogenannten Super-Trawler – ein Fabrik-Schiff, in dem Fischfänge direkt industriell verarbeitet werden, vor dem schottischen Archipel Orkney bestiegen. „Der war in einem maritimen geschützten Bereich unterwegs. Und wir wollten das Schiff daran hindern, dort auf Fischfang zu gehen. Diese schwimmenden Fabriken sind ohnehin zu groß für ein nachhaltiges Fischfangmanagement“, sagt Deutschmann und ballt eine Faust. „Wir waren erfolgreich. Der Trawler hat das Weite gesucht.“

Warnemünde : Gute Bedingungen für logistische Herausforderungen

Bevor die Esperanza in Warnemünde angelegt hat, ist die internationale 19-köpfige Crew zwischen England und Schottland hin und her gependelt. „Wegen Corona waren wir insgesamt fünf Wochen ohne Landgang auf See.“ Und das zweite Schiff? „Die Arctic Sunrise war im Rahmen der Klimawandel-Kampagne zwischen Grönland und Spitzbergen unterwegs und ist bereits schon etwas länger in Warnemünde.“

Greenpeace-Schiffe in Warnemünde Die Esperanza (spanisch für Hoffnung) ist ein Forschungsschiff der Greenpeace-Flotte. Das Schiff wurde 1984 in der Danziger Weft gebaut und diente bis 1998 als Feuerwehrschiff der sowjetischen Ölindustrie. Das Schiff wurde mehrfach umgebaut und verfügt seither über ein Hubschrauberdeck und einen Schiffskran. Seit 2002 ist es für die Umweltorganisation unterwegs. Die Arctic Sunrise fährt seit 1995 für Greenpeace. Sie ist als Eisbrecher klassifiziert. Heimathafen des Forschungsschiffes ist Amsterdam. Auf Kiel wurde das Schiff 1974 auf der Vaagen-Werft im norwegischen Kyrksæterøra gelegt. Im Einsatz war die Arctic Sunrise ursprünglich in der Seehundjagd.

Nach der Ankunft in Rostocks Ostseebad mussten beide Crews erstmal in Quarantäne. Umso schöner sei es gewesen, als diese vorbei war. Deutschmann habe sich erstmal ein Lastenfahrrad besorgt, ist damit in das alte Fischerdorf hineingeradelt um Besorgungen für die Crew zu machen. „Ich kenne Warnemünde schon lange und mag es hier sehr.“ Der Ort biete gute Verhältnisse für die logistischen Aufgaben, die die Crew hier zu bewältigen hat.

Crewwechsel und Training

„Wir organisieren im Moment einen Crewwechsel, bringen das Schiff auf Vordermann und lagern Ausrüstung ein und aus.“ Darüber hinaus biete der geschützte Bereich der Warnow hervorragende Möglichkeiten die Mannschaften zu trainieren. „Jeder muss in der Lage sein, ein Boot in das Wasser zu setzen, richtig an- und auch abzulegen. Auch Situationen wie ’Mann über Board’ trainieren wir hier“, sagt Deutschmann.

Wie die jeweiligen Häfen und Menschen auf die Schiffe der Umweltorganisation reagieren? „Im letzten Jahr waren wir mit der Rainbow-Warrior schon mal in Warnemünde. Die Leute waren sehr neugierig und offen uns gegenüber. Da haben wir das Schiff auch zugänglich gemacht, sodass sich die Menschen umsehen durften“, erinnert sich der 37-Jährige. Dies sei aber aufgrund der aktuellen Auflagen nicht möglich.

Schiffe in „Maybe-Time“

„Wir nehmen die Verordnungen sehr ernst. Denn wenn man bedenkt, was in der Pandemie auf einigen Kreuzfahrtschiffen los war, dann müssen wir vorsichtig bleiben.“ Vor allem im Rahmen des Crewwechsels laufe man Gefahr, den Virus mit an Board zu holen. „Alle Crewmitglieder werden vorher zwei Mal getestet, nu um sicher zu gehen.“

Derzeit befinden sich beide Schiffe in einer sogenannten „Maybe-Time“. „Das heißt, dass noch nicht klar ist, was die künftigen Aufgaben sind, wann wir wieder ablegen und wohin es dann geht“, sagt er. Er selber soll in den kommenden Wochen von einem Argentinier abgelöst werden. „Doch die Planungen sind noch total offen, weil wir nicht wissen, wie und ob er anreisen kann.“

Sobald er das Schiff verlässt geht es erstmal in die Heimat – nach Bremen oder Hamburg. Wie das Leben als Umweltaktivist mit dem Privaten in Einklang zu bringen ist? „Ich bin drei Monate auf See und drei Monate zuhause. Meine Frau habe ich damals an Board kennengelernt. Daher gibt es da auch ausreichend Verständnis“, sagt Deutschmann und lacht.

Von Moritz Naumann