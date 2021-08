Rostock

Schlechte Nachrichten für Fans von Gregor Meyle: Alle, die den Sänger gern live in Rostock sehen wollen, müssen sich länger als geplant gedulden. Sein für den Spätherbst in der Hansestadt geplantes Konzert wird verschoben.

Eigentlich hatte Gregor Meyle mit seiner Band am 27. November 2021 in der Kulturbühne Moya auftreten sollen. Der Termin ist nun um ein Jahr verschoben worden, wie der Veranstalter Kulturbotschafter Events mitteilt. Neuer Termin ist der 25. November 2022.

Auch das Konzert für The Oklahoma Kids wird neu terminiert: Statt am 3. Dezember 2021 spielt die 2021 in Rostock gegründete Metal-Band nun am 18. März 2022 im Peter-Weiss-Haus.

Bereits gekaufte Tickets für Gregor Meyle wie auch für The Oklahoma Kid behalten für die neuen Termine ihre Gültigkeit. Wer noch keine Karte hat, kann sie online auf www.kulturbotschafter-events.de kaufen.

Das am 28. August 2021 in Rostock geplante Konzert von Jazzy Gudd wurde dagegen ersatzlos abgesagt. Die Karten können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, an denen sie erworben wurden.

Von Antje Bernstein