Führende Corona-Experten in MV fordern für den Nordosten eine neue Strategie im Umgang mit dem Virus: „Wir dürfen nicht jeden Fall dramatisieren – und wir dürfen unsere Entscheidungen nicht allein von den nackten Infektionszahlen abhängig machen“, sagt Prof. Dr. Nils Hübner, Chef-Hygieniker und Corona-Experte der Uni-Medizin in Greifswald.

Denn die reinen Fallzahlen seien mittlerweile nur noch bedingt aussagekräftig: Auch MV meldet zwar seit Ende Juli wieder mehr Infektionen mit Sars-Cov-2, doch nur ein kleiner Teil der Patienten erkrankt schwer. Corona-bedingte Todesfälle hat es in MV schon seit drei Monaten nicht mehr geben.

Infizierte immer jünger

Laut neuesten Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) gibt es bei den Infektionen in MV seit Wochen eine Verschiebung – was die betroffenen Altersgruppen angeht: Zu Beginn der Pandemie war auch im Nordosten größtenteils die Altersgruppe der 35- bis 59-Jährigen betroffen, später dann vor allem noch ältere Bürger in Alten- und Pflegeheimen. „Seit Mitte Mai lässt sich nun beobachten, dass tendenziell mehr Fälle in der Altersgruppe 15 bis 34 zu verzeichnen sind“, sagt Lagus-Sprecherin Katja Dahlmann.

Prof. Dr. Emil Reisinger, Infektionsmediziner und Corona-Fachmann der Rostocker Uni-Medizin, hält diesen Trend leicht erklärbar: „Die Älteren schützen sich selbst – und sie werden durch die Regeln gut geschützt.“ Bei jüngeren Menschen hingegen sei ein Hang zur „Unvorsichtigkeit“ zu beobachten: bei Feiernden am Rostocker Stadthafen etwa.

Aktuell kaum schwere Verläufe

Ebenfalls auffällig: Es gibt in MV derzeit kaum noch schwere Verläufe. Am 20. Juli waren erstmals nach fast zwei Wochen ohne Neuinfektion wieder neue Covid-19-Erkrankungen gemeldet wurden. Seitdem wurden in MV exakt 45 735 Test durchgeführt, bei 166 Menschen war das Ergebnis positiv – gerade mal 0,36 Prozent (Stand 17. August).

99 Infizierte hatten bis zum Test keinerlei Symptome. Zudem mussten in den vergangenen vier Wochen lediglich 14 Patienten in Krankenhäusern wegen Covid-19 behandelt werden, nur ein einziger Fall auf einer Intensivstation. Einen Todesfall mit Covid-19 gab es im Nordosten zuletzt am 11. Mai – vor mehr als drei Monaten. Bislang wurden in MV 978 Menschen positiv auf Corona getestet (Stand 18. August, 15.43 Uhr).

„Der Trend zu jüngeren Infizierten erklärt auch, weshalb es wenig schwere Verläufe gibt: In dieser Altersgruppe verläuft das Infektionsgeschehen meist deutlich weniger bedrohlich“, sagt Reisinger. In MV sei die Covid-19-Pandemie in der Tat derzeit weniger dramatisch als die letzten Grippewellen. „Aber in anderen Regionen – auch Deutschlands – sieht das nun mal anders aus. Wir haben früh genug und entschieden genug gehandelt.“

Uni-Experte: Brauchen neue Strategie

Nachdem es die vergangenen Monate sehr erfolgreich gelungen sei, die Zahl der Infektionen einzudämmen, brauche MV nun eine Strategie für den Herbst, fordert der Greifswalder Experte Nils Hübner. „Bis wir einen wirksamen Impfstoff haben, wird es noch dauern. In sechs, acht Wochen steht uns aber die erste Erkältungswelle bevor. Was machen wir dann?“

Hübner fordert, dass die Landesregierung ihre Entscheidung nicht allein von Infektionszahlen oder dem sogenannten R-Wert abhängig macht. Für die Bewertung der Lage sollten weitere Faktoren berücksichtigt werden, sagt Hübner: Zum Beispiel, ob die Erkrankungen in MV entstanden oder von außen eingebracht worden sind, wie sie in Verbindung stehen und welche Altersgruppe betroffen ist. „Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob sich eine fünfköpfige Familie im Ausland infiziert hat oder es auch nur einen unerklärten Fall in einem Pflegeheim gibt.“

„Wir brauchen eine breite gesellschaftliche Diskussion und einen Konsens, wie wir mit dem Virus künftig umgehen. Wir müssen den Blick nach vorne richten“, sagt Hübner. Es gehe darum, weiterhin schwere Verläufe und Todesfälle zu vermeiden, Risikogruppen zu schützen.

Gleichzeitig aber dürfe nicht jeder neue Fall – auch nicht an Schulen oder in Kitas – dramatisiert werden: „Wir müssen mit Sars-Cov-2 leben lernen – ohne bei jedem Einzelfall über einen neuen Lockdown nachzudenken.“ Er habe dazu viele Ideen: „Aber es geht bei dieser Frage nicht allein um die medizinische Sicht.“

Von Andreas Meyer