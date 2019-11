Wer in der Universitätsstadt Greifswald eine Wohnung besitzt, kann damit gutes Geld verdienen. Der Markt dort gilt für Vermieter als lukrativ. Für einen Rentner aus Tessin (Landkreis Rostock) ging die Sache schief. Er geriet an eine Mietnomadin. Sie lebt bis heute in seiner Wohnung.