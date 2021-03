Greifswalder Uni-Rektorin: Hohe Corona-Zahlen schrecken Studenten ab

Greifswald

Zwar sinken Corona-Zahlen im landesweiten Krisenkreis Vorpommern-Greifswald endlich Richtung Inzidenzwert 100. Dennoch haben die Tage Anfang Februar, als die Region unter den größten Corona-Hotspots der Republik mit Werten über 200 lag, Spuren hinterlassen – auch für eine der dortigen Vorzeige-Einrichtungen, die Universität Greifswald.

„Wir haben etliche Nachfragen von potenziellen neuen Studenten und von ihren Eltern bekommen, ob ein Studium bei uns sicher sei“, berichtet Rektorin Hannelore Weber. Die Einschreibungen zu dem im April beginnenden neuen Sommersemester verliefen deshalb schleppend: „Wir haben noch keine abschließende Statistik, befürchten aber, dass wir unter den Vorjahren liegen“, sagt die Rektorin.

Im Sommer noch von guten Zahlen profitiert

Sie appelliert daher an Landrat Michael Sack (CDU) und dessen Verwaltung, weiter konzentriert am Abbau der hohen Zahlen zu arbeiten. Denn die Uni sei ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für den Kreis. Vorgänge wie Anfang Februar, als auch Altfälle nachgemeldet wurden und die Inzidenz unnötig noch höher getrieben hätten (was der Landkreis bestreitet), dürften sich nicht wiederholen, fordert Weber.

Im Sommer hatte die Uni Greifswald noch von den damals sehr niedrigen Corona-Zahlen in MV profitiert. „Da hatten wir mehr Erstsemester als üblich“, berichtet die Rektorin. Diesen Positiv-Trend spüren die Hochschulen in Rostock und Stralsund, wo die Inzidenzen weiter niedrig sind, immer noch. „Bei uns schreiben sich deutlich mehr Master-Studenten ein. Ein Hinweis darauf, dass Studenten den Studienort wechseln in eine Region mit guten Corona-Zahlen“, meint Hochschulsprecherin Jane Brückner.

Madsen gut für Uni Rostock

Für Rostock sieht Rektor Wolfgang Schareck eine anhaltend positive Entwicklung, die auch in den öffentlich positiv wahrgenommenen Auftritten von Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen als Corona-Krisenmanager begründet sein könne. Die Hochschule Wismar kann derweil keinen aktuellen Corona-Trend ausmachen, weil die Neu-Einschreibungen dort hauptsächlich zum Wintersemester im September stattfinden.

Von Alexander Loew