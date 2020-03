Grenzgänger Fred Apke inszeniert erstmals an Bühne 602 in Rostock

Rostock

Die Piepmätze aus der Nachbarschaft seiner Rostocker Gastwohnung haben Fred Apkes Auto infernalisch zugekleistert. Toll! Und als reichte diese Malaise nicht bereits aus hat sich ein Schauspieler krank gemeldet. Das kann ja heiter werden am 6. März bei der Premiere der Komödie „Die Wunderübung“. Regisseur Fred Apke inszeniert erstmals in der Bühne 602 Stadthafen in Rostock. Doch der 60-Jährige trägt kurz vor der Premiere Gelassenheit zur Schau. Jedenfalls offensichtlich. Schließlich ist er auch Schauspieler.

Theatermann als Grenzgänger

Fred Apke wandelt als Grenzgänger auf feingeistigen Spuren. Als junger Mann reiste der gebürtige Westfale nach Italien und schrieb erste Skripte für den Film. Nach der späteren Ausbildung an der Schauspielschule in Berlin schob Apkes polnische Lehrerin den Mittzwanziger gleich weiter nach Hamburg. Dort schloss er sich 1985 dem „Teatr Scena Polska“ an, das im Hamburger Thalia-Theater Stücke aufführte. Schon ein Jahr später führte Apke eine Filmarbeit nach Norwegen. Ein Kapitel Schreiben und Inszenieren, das sich nach seiner Rückkehr an verschiedenen deutschen Theatern noch intensivierte. Doch die Liebe – hier doppeldeutig – zu Polen blieb.

Zuhause in Warschau und Berlin

Seit Apke seine vom deutsch-polnischen Kulturrat unterstützte Faust-Inszenierung 2003 in Koszalin mit viel Erfolg und Nachhall umsetzte, hat er im Nachbarland endgültig Fuß gefasst und pendelt nun zwischen den Heimatorten Warschau und Berlin. Der Mann hat also gut zu tun. „Schwerpunktmäßig Stücke schreiben. Sehr gerne Komödien. Nicht im Boulevard angesiedelt, sondern Szenen, die ich entwickle, an denen sich meine Erlebnisse ablagern. In den seltensten Fällen weiß ich, was dabei rauskommt. Aber das Tragische kippt bei mir ins Komische“, verrät Apke. Im vorigen Jahr feierte Apkes Einlassung „ Viagra – Über die Wirkung von Kunstdünger“ in der Regie von Fabian Ranglack an der Bühne 602 eine famose Premiere. Apke und das frühere Compagnie-Mitglied Ranglack kennen sich aus Schwedter Theaterzeiten. So war der Weg nach Rostock geharkt.

Bühne 602 inszeniert Glattauer-Stück

Compagnie-Prinzipalin Martina Witte hat die Komödie „Die Wunderübung“ von Daniel Glattauer („In Deutschland und Österreich populär“, weiß Apke) ausgewählt. Der Regisseur, der in mindestens zwei Vorstellungen für seinen erkrankten Kollegen schauspielert, ist des Lobes voll über die Empathie an der Bühne: „Sehr offene und kollegiale Leute in angenehmer Atmosphäre“. So sieht Willkommen aus! Und die Piepmätze können Apke mal!

Von Andreas Golz