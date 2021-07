Rostock

Liebhaber der griechischen Küche haben das „Genesis“ am Rostocker Hauptbahnhof geschätzt. Im Dezember kam dennoch das Aus. Schon vor der Krise sei es wegen des Fachkräftemangels schwierig gewesen, doch Corona habe dem Restaurant endgültig den Todesstoß verpasst, sagte Inhaber Ismailidis Dimitrios anlässlich der Schließung zur OZ.

Nun sind im Inneren des Restaurants Bauarbeiter mit der Umgestaltung beschäftigt. Denn statt Bifteki gibt es dort ab September Broiler. Der Anbieter der Grillhähnchen ist Unternehmer Jonas Holtz, weshalb das Restaurant auch „JOHO Broiler Bar“ heißt.

Mitarbeitersuche läuft bereits

„Nach der hervorragenden Resonanz auf unsere erste JOHO Broiler Bar in Prerow, die im Mai 2020 eröffnete, wollen wir weiter expandieren und sind daher stetig auf der Suche nach neuen Standorten“, beschreibt Holtz seine Beweggründe für die Ansiedlung in der Hansestadt. „Als Stammgast vom ehemaligen Genesis konnte ich mir bereits von der Attraktivität des Standorts ein Bild machen“, so der Unternehmer. Als er dann erfuhr, dass das Restaurant frei wird, hätte er schnell zugeschlagen. Seit März ist Holtz nun Pächter des ehemaligen Griechen.

Jonas Holtz ist ein bekannter Unternehmer in der Region, der vor allem mit Immobilien-Geschäften öffentlich in Erscheinung tritt. In Bargeshagen bei Rostock will er ein „Joho-Ressort“ errichten. In Greifswald soll sogar ein neues Fußball-Stadion entstehen. Und für eine Ökostrom-Firma von ihm hat er den Fußballer Toni Kroos als Markenbotschafter verpflichtet – obwohl es einige Fragezeichen hinter dem Projekt gibt.

So soll die JOHO Broiler Bar am Rostocker Hauptbahnhof aussehen. Im September wird eröffnet. Quelle: JOHO Gastro GmbH

Der Rückbau der alten Inneneinrichtung des „Genesis“ in Rostock ist bereits erfolgt. „Anschließend erfolgt die Modernisierung, der Einbau des neuen Inventars und die Einrichtung der neuen Küche“, sagt Holtz. Das Interieur sei eine Mischung aus rustikalen Elementen wie Holz mit urbaner Atmosphäre, beispielsweise durch moderne Fliesen, einem offenen Tresen und Barbereich. Die Innengestaltung soll in allen Filialen für Wiedererkennung sorgen.

Wie viel er am künftigen Rostocker Standort investiert, lässt der Unternehmer offen. Klar ist allerdings, dass 15 neue Stellen geschaffen werden sollen. „Wir sind derzeit auf der Suche nach Servicepersonal, Köchen und Reinigungskräften“, sagt er.

Auch Fisch, Burger und Currywurst auf der Karte

Die Speisekarte steht indes schon fest: Serviert werden „köstlich knusprige Broilervariationen angelehnt an die guten alten Broiler-Zeiten in der DDR“. Dabei lege man nicht nur Wert auf das Wohlergehen der Gäste, sondern auch auf die artgerechte Tierhaltung der zubereiteten Hähnchen, die vom schleswig-holsteinischen Hof Bimöhlen stammen. Aber auch jene, die nicht so auf Flattervieh stehen, sollen in der Broiler Bar satt werden – mit Salaten, Fisch, Currywurst oder Burgern.

Zweite Broiler-Bar am Warnemünder Strom geplant

Für Jonas Holtz soll das Broiler-Restaurant am Rostocker Hauptbahnhof nicht die letzte Filiale in der Hansestadt bleiben. Er plant auch eine Ansiedlung in Warnemünde – direkt am Alten Strom im früheren „Café Täglich“. Im Dezember soll Eröffnung sein.

So soll das neue Restaurant bald von außen aussehen. Quelle: JOHO Gastro GMBH/OA

Dass es im Ostseebad mit der „Grillstube Broiler“ des Hotels Neptun bereits eine Kultstätte für Grillhähnchen gibt, sorgt Holtz nicht. „Es gibt in Warnemünde auch unzählige Fischrestaurants – also wieso nicht auch eine zweites Broiler-Restaurant“, sagt er augenzwinkernd. Er sehe sich nicht in Konkurrenz, „weil wir ein komplett eigenes und anderes Konzept haben und die Kette deutschlandweit ausbauen wollen“, so Holz.

Warnemünde und der Standort Am Strom würden aufgrund der begehrten Lage und der starken Urlauberfrequenz sehr gut in seine Expansionsstrategie passen. Zusätzlich zu den zwei Rostocker Standorten plant Holtz, noch in diesem Jahr auch ein Restaurant direkt an der Zingster Seebrücke zu eröffnen.

