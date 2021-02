Rostock

Alle Welt redet über die Bekämpfung des Coronavirus, doch auch andere Infektionskrankheiten sind derzeit auf dem Rückzug: In Mecklenburg-Vorpommern sind im Jahr 2020 die Ansteckungen mit anderen meldepflichtigen Infektionskrankheiten wie Grippe, Rota-und Norovirus, Masern und Windpocken um fast die Hälfte zurückgegangen (48,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr). Das geht aus Zahlen der Krankenkasse DAK Gesundheit hervor.

Laut dieser Analyse gingen in MV Norovirus-Infektionen um 66 Prozent zurück. Diese sich gerade in Gemeinschaftseinrichtungen rasch verbreitende Erkrankung wurde im vergangenen Jahr 1104 Mal gemeldet, im Jahr zuvor waren es noch 3173 Fälle. Aber auch sogenannte Kinderkrankheiten kamen weniger oft in Mecklenburg-Vorpommern vor. Windpocken gingen um knapp 44 Prozent zurück, Erkrankungen durch Rota-Viren sogar um 84 Prozent.

„In Mecklenburg-Vorpommern liegt der Rückgang mit 48,4 Prozent deutlich über dem deutschen Durchschnitt“, ergänzt Sabine Hansen, Landeschefin der DAK-Gesundheit in Mecklenburg-Vorpommern. Im gesamten Bundesgebiet wurden 29,7 Prozent weniger meldepflichtige Erkrankungen registriert.

Sinkende Grippeerkrankungen durch steigende Impfbereitschaft

Die bisher gemeldeten Influenza-Zahlen in dieser Saison liegen deutlich unter denen der Vorjahre laut dem Landesamt für Gesundheit und Soziales. Das liegt wahrscheinlich zum einen an der erhöhten Nachfrage zur Vorbeugung mit einer Grippeschutzimpfung. „In der aktuellen Saison 2020/2021 haben sich im Gesundheitsamt Rostock deutlich mehr Menschen gegen Grippe impfen lassen, als in der vorherigen“ sagt Kerstin Kanaa, Sprecherin der Stadt Rostock.

Zum Vergleich: 2019/2020 waren es 603 Einwohnerinnen und Einwohner, 2020/2021 mit Stand Ende Januar 1121. „Wir können also fast von einer Verdopplung sprechen. Ein Blick auf die Personengruppen zeigt, dass der deutliche Zuwachs besonders bei jungen Menschen zu verzeichnen ist, sowie zahlreiche Personen die sich erstmalig für einen Grippeschutz entschieden“ betont Kerstin Kanaa weiter.

AHA Formel generell die beste Prävention

Die Corona-Schutzmaßnahmen führen zu einer deutlich gestiegenen Aufmerksamkeit bei der Einhaltung von Hygienemaßnahmen, die zur Vermeidung einer möglichen Ansteckungen mit Viren und Bakterien nötig sind. Auch die Kontaktbeschränkungen, das Abstandhalten, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sowie das häufige Lüften von geschlossenen Räumen sind gängige Präventionsmaßnahmen gegen die Verbreitung zahlreicher Infektionskrankheiten.

