Rostock

Die Sommersaison ist vorbei, die Grippesaison beginnt. Die Influenzawelle könnte Mecklenburg-Vorpommern heftig erwischen. Denn weil Corona-Schutzmaßnahmen wie das Masketragen gelockert worden sind, können Grippeviren nun wieder leichter von Mensch zu Mensch übertragen werden. Wissenschaftler rechnen zudem damit, dass das Risiko, sich anzustecken, in diesem Herbst/Winter besonders hoch sein könnte.

In der Saison 2020/2021 hat die Grippewelle faktisch nicht stattgefunden. Für Deutschland hatte das Robert-Koch-Instituts (RKI) im vergangenen Winter mit nur einigen Hundert im Labor bestätigten Fällen die wohl schwächste Grippesaison seit Jahrzehnten erfasst – im Jahr davor waren es noch mehr als 180 000 Fälle. Ähnlich sieht es im Rest der Welt aus. US-amerikanische Forscher befürchten deshalb, dass die Bevölkerung nun weniger immun sein könnte. Stefan Zutz, Vorsitzender des Hausärzteverbandes in MV, hält das für unwahrscheinlich. „Unser Immunsystem kennt die Grippeviren ja schon seit einigen Jahren. Daher ist nicht davon auszugehen, dass wir in diesem Jahr anfälliger sind.“

Mediziner raten gerade den Risikogruppen dazu, sich jetzt gegen Grippe impfen zu lassen. Dazu zählen chronisch Kranke, über 60-Jährige sowie Schwangere ab dem vierten Monat und Personen, die täglich viel Kontakt zu anderen haben. Die Arztpraxen in MV sind gut auf die Grippesaison vorbereitet, betont Zutz. „Die meisten werden ab Anfang Oktober mit den Impfungen beginnen.“

2018 setzte Influenza MV schachmatt

Wie es um die Impfbereitschaft im Nordosten bestellt ist, bleibt abzuwarten. Womöglich sind Patienten in Hinblick auf das Thema durch die vergangenen Monate „gesättigt“. Doch die Impfung sei die wirksamste präventive Maßnahme gegen Grippe, betont Axel Pudimat, Vorsitzender des Landesapothekerverbandes. Die Corona-Pandemie aber habe viele vergessen lassen, wie ansteckend die gemeine Influenza sein kann. Zuletzt hatte im Winter 2017/2018 eine Grippewelle MV überrollt. Damals setzte die schwerste Influenza-Epidemie seit zehn Jahren das Land wochenlang schachmatt. Im Herbst und Winter 2020 kam das Kontrastprogramm. „Da hat Grippe quasi gar nicht stattgefunden“, sagt Axel Pudimat.

Inzwischen sind strikte Corona-Regeln gelockert, und die Wartezimmer der Hausärzte füllen sich mit Patienten, die über Atemwegserkrankungen klagen. Das spüren auch die Apotheker. Hustensaft und Co. waren im vergangenen Jahr quasi unverkäuflich, nun steige der Absatz, sagt Axel Pudimat. Neben banalen Erkältungen könnten sich nun auch Grippeviren wieder leichter verteilen. Gute Chancen, dass MV dennoch glimpflich davonkommt, verspricht das Impfstoffangebot. Im Gegensatz zu vielen Medikamenten gebe es beim Vierfachpräparat gegen Influenza bislang keine Lieferengpässe. „Die bestellten Impfdosen gehen wie geplant an die Hausärzte raus“, erklärt Pudimat. Viele Praxen hätten sich bereits bevorratet. „Jeder, der sich impfen lassen möchte, kann das auch.“

Grippeschutz und Covid-Auffrischung – verträgt sich das?

Doch was gilt in Bezug auf die dritte Corona-Impfung zu beachten? Der Covid-Booster wird vor allem Älteren empfohlen. Er könne in Kombination mit der Grippeimpfung erfolgen, sagte jüngst der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens. Eine offizielle Empfehlung der Stiko an die Ärzteschaft steht noch aus. Sollte sie erfolgen, könnten Corona-Drittimpfung und Grippeimpfung auch beim selben Termin verabreicht werden, sagt Stefan Zutz. „Bei möglichen Nebenwirkungen wird es dann jedoch schwieriger, die Nebenwirkung dem Impfstoff zuzuordnen“, gibt er zu bedenken.

Für die Entwicklung des Vakzins greifen Hersteller auf Daten zu den Virusvarianten zurück, die im Vorjahr zirkulierten. Da die letzte Grippewelle weltweit nahezu ausgefallen ist, ist die Datenbasis zu den Erregertypen nun geringer. Sorgen, dass der aktuelle Impfstoff weniger wirksam sein könnte, hält Thomas Mertens, Chef der Ständigen Impfkommission (Stiko), aber für unbegründet.

Zusätzliche Impfdosen Damit in der kommenden Influenza-Saison 2021/2022 ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht, hat das Bundesgesundheitsministerium eigenen Angaben zufolge zusätzlich 6,85 Millionen Dosen Impfstoff beschafft. Damit stehen mehr als 26 Millionen Dosen Influenzaimpfstoff zur Verfügung. Für die Regelversorgung sind nach Auskunft des Paul-Ehrlich-Instituts bereits 19 Millionen Dosen verfügbar.

Löst die Impfung Grippe aus?

Statistiken zufolge war im vergangenen Jahr etwa jeder Zweite in Deutschland dazu bereit, sich gegen Influenza immunisieren zu lassen. 2019 hatte die Rate nur 44 Prozent betragen. Im Gesundheitswesen ist Grippeschutz nach wie vor nicht sehr beliebt. Laut Robert-Koch-Institut hatten sich zuletzt nur etwa jede zweite Pflegekraft in Deutschland und rund 80 Prozent der Ärzte den schützenden Piks verpassen lassen. Verbreitet ist auch der Irrglaube, eine Grippeimpfung führe zwangsläufig zur Grippe. Doch das Vakzin enthält lediglich Teile toter Erreger, die allein keine Krankheit auslösen können sollen.

Ideale Grippeimpfmonate sind Oktober und November, also bevor die Influenzawelle anrollt. Aber auch bis ins Frühjahr hinein sei eine Impfung noch sinnvoll, sagen Ärzte.

Von Antje Bernstein